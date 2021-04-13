Pandemi başında göreve gelen Avusturya Bakanı istifa etti: 15 ay, 15 yıl gibiydi

Avusturya Sağlık Bakanı Rudolf Anschober, fazla çalışma kaynaklı yaşadığı sağlık problemlerinin Koronavirüs salgını döneminde ortaya çıkması nedeniyle istifa ettiğini duyurdu. Anschober "Bu 15 ay bana 15 yıl gibi geldi" dedi.

ABC News'da yer alan habere göre, geçen yılın 2020'nin ocak ayından bu yana Avusturya'nın Sağlık Bakanı olarak görev yapan Rudolf Anschober, istifa ettiğini duyurdu. Göreve geldiği günden bu yana Koronavirüs salgını mücadelesiyle ilgilenen Anschober, son aylarda iki kere ani yorgunluk kaynaklı sağlık sorunu yaşadığını söyledi.

Anschober, "Benim için bu 15 ay, 15 yıl gibiydi" dedi. "Açıkça fazla çalıştım" diyen Anschober son haftalarda görevini yerine getirecek güçte hissetmediğini ekledi.

Doktorlarının kendisine "bir ara vermesini" önerdiğini belirten Anschober, "Pandemi ara vermiyor, Sağlık Bakanı da vermemeli" dedi ve istifa etti.