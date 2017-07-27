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Yaşam

Pandaseverlere müjde

Fransa’daki Beauval Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan dev Panda Huan Huan’ın hamile olduğu duyuruldu

27 Temmuz 2017 18:48

Fransa’daki Beauval Hayvanat Bahçesi’nde yaşayan dev Panda Huan Huan’ın hamile olduğu duyuruldu. Partneri Yuan Zi ile birlikte 2012 yılının başında Çin’den gelen Huan Huan’ın Ağustos’un ilk günlerinde doğum yapması bekleniyor.

Beauval Hayvanat Bahçesi’nden yapılan açıklamaya göre, Huan Huan’a yapılan ultrasonda ‘küçük bir kalp atışı’ tespit edildi ve fetüsün yaklaşık 3.4 cm boyutunda olduğu kaydedildi. 50 günlük gebelik süresinden sonra yavru pandanın 4-5 Ağustos tarihlerinde doğum yapmasını bekleyen hayvanat bahçesi yetkilileri, Fransa’da dünyaya gelecek ilk yavru pandanın sadece 100 gram ağırlığında olacağını ifade etti. 

“Bu çok iyi bir haberi hepimiz çok mutluyuz” diyen hayvanat bahçesinin iletişim direktörü Delphine Delord, doğum için tüm hazırlıkların yapıldığını ve bebek pandanın doğumdan en az iki ya da üç ay sonra ziyaretçilerin karşısına çıkmaya hazır olacağını söyledi. 

Dünya genelindeki sayıları 2.000’den az olan pandalar, Dünya Doğayı Koruma Birliği'nin (IUCN) Kırmızı Listesi'ne göre nesli tehlike altında olan hayvanlar olarak kabul ediliyor. 

 

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