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Çevre

Pandaların sayısı artıyor

Soyları tükenmek üzereyken koruma altına alınarak üremeleri sağlanan pandaların sayısında artış sağlanabildi.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- Soyları tükenmek üzereyken koruma altına alınarak üremeleri sağlanan pandaların sayısında artış sağlanabildi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde, doğal ortamda yaşayan pandaların sayısının son 30 yılda yüzde 33 artarak 1206'yı bulduğu bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, Sichuan'daki dağlarda yaşayan bu pandalar tüm ülkedekilerin yüzde 76'sını oluşturuyor. Bunun yanı sıra Wolong ve Çengdu'daki araştırma merkezlerinde 246 panda bulunuyor.

Çinli uzmanlar, "utangaç" oldukları için soyları tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan pandaların suni döllenmesinde ve yetiştirilmesinde son yıllarda başarı kaydedildiğini ifade etti.

Çin Ormancılık İdaresi, 2004 yılında 1590'ı doğal ortamda, 161'i ise koruma altında olmak üzere Çin'de 1751 panda bulunduğunu açıklamıştı.


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