Panda şeklinde güneş enerjisi santrali

Çin'in Datong şehrinde 50 MW gücünde kurulan ve mimarisi panda şeklinde inşa edilen güneş enerjisi santralinde elektrik üretimine başlandı. Santralin yılda 1 milyon 56 bin ton kömür kullanımını önleyerek, karbon emisyonunu 2 milyon 74 bin tona kadar azaltması bekleniyor.

Eski adı “United Photovoltaics” olan, “Panda Green Energy” şirketi, 50 megawatt güneş enerjisi santralinin kurulumu, Çin’in kuzey batısında gerçekleştirildi. Yukarıdan bakıldığında, bir panda gibi şekillendirilmiş olan proje, şirketin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile yaptığı işbirliği anlaşması çerçevesinde gerçekleştirdiği ilk kurulum.

Panda Green Energy’nin en büyük hissedarı China Merchants New Energy Group, Çin’de gençler arasında sürdürülebilir kalkınma konusundaki bilinçlendirmeye yönelik çabaların bir parçası olarak, geçen eylül ayında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile panda biçimli "fotovoltaik" projeleri yapmak üzere bir anlaşma imzaladı.

China Merchants New Energy Group, geçen şubat ayında Panda Green Energy'nin sahip olduğu Datong Panda Fotovoltaik-Sichuan Zhonghaichuanglian Elektrik Mühendisliği ve Shanxi Silu Elektrik Mühendisliği’ni Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’yla birleşme kapsamındaki ilk proje için elektronik güç kontrolü hizmetlerini sunmak üzere işe aldığını açıkladı. Hong Kong borsasına yapılan açıklamaya göre, Shanxi eyaleti, Datong ilindeki kurulum için yapılan Elektronik Güç Kontrolü anlaşması, yaklaşık 369 milyon yuan yani 54.4 milyon dolar olarak değerlendirildi.

Proje kapsamına, okul çocuklarına güneş enerjisinin faydalarını öğretmek için kurulacak bir gençlik etkinlik merkezi de dahil edildi. Dizinin oluşturduğu elektriğin yılda yaklaşık 60 bin ton karbondioksit emisyonunun azaltılmasına katkıda bulunması bekleniyor.

Panda Green Energy, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile imzalanan anlaşma uyarınca gelecekte de panda biçimli başka fotovoltaik santraller kurmayı planlıyor. Bu projelerden bazılarının, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in “Bir Kuşak Bir Yol” adı verilen ekonomik kalkınma stratejisi kapsamında Çin’in dışında da inşa edilebileceği kaydedildi.

Panda Green Energy, geçen ocak ayında, İngiltere’de 6 açıklanmayan bölgede 82.4 Megawatt işletimli güneş kapasitesi satın alarak denizaşırı proje yatırımlarında ilk adımını attı.

Nesli tükenmekte olan hayvanlar arasında bulunan pandaların doğal yaşam alanlarının başında Çin geliyor.