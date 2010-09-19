Panda Hua Mei, 8. yavrusunu dünyaya getirdi

T24 - ABD doğumlu panda Hua Mei, Çin'de sekizinci yavrusunu dünyaya getirdi.



Adı "Çin-Amerika" anlamına gelen Hua Mei'nin, güneybatı eyaleti Siçuan'ın Wolong Panda Araştırma Merkezi'nde önceki gece doğurduğu yavrunun ağırlığı ise yaklaşık 180 gram.



Son doğumla birlikte Wolong'da bu yıl dünyaya gelen pandaların sayısı 16'ya yükseldi. Merkezde geçen yıl doğan pandaların sayısı ise yine 16 idi.



Hua Mei, 1999'da doğduğu ABD'den 2003 yılında Çin'e gönderilmişti. Hua Mei, Çin'de 3'ü ikiz olmak üzere sekiz yavru dünyaya getirdi.



Pandalar yılın sadece 3 gününde hamile kalabiliyor. Bu da sevimli canlıları nesillerinin tükenmesiyle karşı karşıya bırakıyor. Vahşi ortamda bulunmayan pandaların üreme şansları ise daha düşük. Dişi pandalar vahşi ortamda 2 ya da 3 yılda bir yavru dünyaya getiriyor.



Dünyada vahşi ortamda yaşayan pandaların sayısının, çoğu Siçuan eyaletinde olmak üzere, yaklaşık 2 bin 600 olduğu bildiriliyor. Dünya genelinde "kısıtlanmış" ortamlarda yaşayan pandaların sayısı ise 290 civarında.





