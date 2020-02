Pancar üreticisi alımın hızlanmasını ve fiyat iyileştirmesi bekliyor

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesinde şeker pancarı üreticileri, alımların hızlanmasını ve fiyatların iyileştirilmesini bekliyor. Ülfeciler köyünden pancar üreticisi İbrahim Kırkpınar, geçen yıl bu tarihlerde pancarını söküp bitirdiğini fiyatların kendilerini kurtarmadığını, artan maliyetler yüzünden gelecek yıl kendisi gibi birçok çiftçinin de pancar ekmeyi düşünmediğini söyledi. Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız ise pancar üreticisinin bu yıl yaşadığı sorunlar hakkında , \"Şeker pancarı fabrikaları özelleşince kantarların açılması geç kaldı. Üretici nakliye için kamyon bulamayınca sorun olmaya başladı. Bu tarlaların da bir an önce boşalması lazım. Pancarın teslim olması lazım. Önümüz kışa gidiyor\" diye konuştu.

Sandıklı merkez ve köylerinde yaklaşık 1200 üretici şeker pancarı sökümüne devam ediyor. Geçen yıl ilçede 145 bin ton pancar elde edilirken, bu yıl 160 bin ton civarında rekolte bekleniyor. İlçe merkez ve köylerinde şeker pancarı sökümü randevu sistemiyle yapılırken, günde 1500 ton pancar alımına izin veriliyor. İlçede bulunan 4 kantarın ise kasım ayının 1\'inde şeker pancarı alımı yapması bekleniyor. Şeker pancarı alımının geç kaldığını savunan üreticiler, tarlalarına başka bir ürün ekmek için söktükleri şeker pancarlarını boş arazilere dökerek fabrikanın alım yapacağı günü bekliyor. Geçen yıllarda söküm işlemlerinin ve kantarların daha erken yapıldığını kaydeden üreticiler, kantarların bir an önce açılarak alımın hızlanmasını istedi. Maliyetlerin de oldukça yükseldiğini anlatan üreticiler, fiyatların iyileştirilmemesi ve alımların aksaması durumunda gelecek yıllarda şeker pancarı ekmeyeceklerini söyledi.

\'PANCARIN TESLİM OLMASI LAZIM\'

Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Süleyman Yıldız, \"Şeker pancarı fabrikaları özelleşince kantarların açılması geç kaldı. Üretici nakliye için kamyon bulamayınca sorun olmaya başladı. Bu tarlaların da bir an önce boşalması lazım. Pancarın teslim olması lazım. Önümüz kışa gidiyor. Bize kantarların 1 Kasım\'da açılacağı bildirildi. Çiftçi sözleşmeyi Türk Şeker ile yaptı. Daha sonra el değiştirdi. El değiştirince anlaşmadaki aynı hakların devam etmesi lazım. Önümüzdeki sene firma, \'Ben şunları şunları yapacağım\' demesi lazım. Çiftçi de işine gelirse ekmesi lazım\" dedi.

\'PARA KAZANAMAZSAK TOPRAĞI TERK ETMEYE BAŞLARIZ\'

Geçen yılki enflasyona göre kilogramı 23 kuruştan açıklanan pancar alımının çiftçiyi kurtarmayacağını vurgulayan Süleyman Yıldız, \"Çiftçi 30 kuruşun altında pancar parasını alırsa zarar eder. O zaman şeker de ülke genelinde sorun olur. Nakliyeci de sorun, kamyon bulamıyoruz. Biz o yüzden diyoruz kantarları açın kardeşim. Hiç olmazsa kantarlara teslim edelim. O zaman şeker firması kamyonları göndersin biz yine sökeriz. Bizim de para kazanacak duruma getirilmemiz lazım. Biz para kazanamazsak toprağı terk etmeye başlarız\" diye konuştu.

\'YENİ YILDA PANCAR EKMEYİ DÜŞÜNMÜYORUZ\'

Ülfeciler köyünde pancar üreticisi İbrahim Kırkpınar, zor şartlarda pancar yetiştirmeye çalıştıklarını anlatırken, şöyle dedi:

\"Teslimi konusunda fabrikaya göndermek çok zor. Kamyon buluyoruz, hava şartları uygun değil. Hava şartları uygun oluyor, kamyon bulamıyoruz. Söktüğüm pancarları ben şu anda köy meydanına silo yapmaktayım. Geçen yıl bu tarihlerde pancarımı söküp bitirmiştim. Fiyatlar da bizi kurtarmıyor. Gübre ve mazot çok pahalılandığı için bu şartlarda üretim yapsak da kazanamayız. Ben ve bütün arkadaşlarım yeni yılda pancar ekmeyi düşünmüyoruz.\"

\'PANCAR SİLO YAPTIĞIMIZ YERDE FİRE VERECEK, ÇÜRÜYECEK\'

Oda köyünden şeker pancarı üreticisi Ali İhsan Uğur da \"Tarladan çıkardığımız pancarları çayıra silo yapıyoruz. Verilen fiyat zaten düşük. Şeker oranları düşük. Kamyona sarıp gönderiyoruz. Şeker oranları 11, 12, 13 şeklinde geliyor. Mecburen çayıra dökmek zorundayız. Kantarlar açık değil. Fabrikaya göndermek için kamyon verilmiyor. Ben ayın 15\'inden beri kamyon bekliyorum. Sıraya yazıldım. Ayın 26 ya da 27\'sinde verilecek deniyor. Hani nerede? Pancar silo yaptığımız yerde fire verecek, çürüyecek. Tarladan da çıkarmak zorundayız. Çünkü yerine ekin ekeceğiz\" dedi.



