T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pancar toplarken bastığı cismin patlamasıyla öldü

Zübeyir DALGA/BİTLİS-Mutki,(DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesine bağlı Yuvalıdam köyü kırsalında pancar toplamaya giden Hikmet Akar (30) bastığı cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti

14 Nisan 2018 19:42

Zübeyir DALGA/BİTLİS-Mutki,(DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesine bağlı Yuvalıdam köyü kırsalında pancar toplamaya giden Hikmet Akar (30) bastığı cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Yuvalıdam köyü kırsalında arkadaşları ile birlikte pancar toplamaya giden Hikmet Akar, dağda bastığı bir cismin patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, Akar\'ın bastığı cismin ne olduğu henüz belirlenemedi. Cenaze, otopsi için Bitlis Devlet Hastanes\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Zübeyir DALGABİTLİSMutkiDHA BİTLİSin MutkiYuvalıdamHikmet AkarSabahMutkiBölgeyeAkarCenazeBitlis Devlet HastanesOlayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24