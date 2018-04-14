Pancar toplarken bastığı cismin patlamasıyla öldü

Zübeyir DALGA/BİTLİS-Mutki,(DHA)- BİTLİS’in Mutki ilçesine bağlı Yuvalıdam köyü kırsalında pancar toplamaya giden Hikmet Akar (30) bastığı cismin patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Mutki ilçesine bağlı Yuvalıdam köyü kırsalında arkadaşları ile birlikte pancar toplamaya giden Hikmet Akar, dağda bastığı bir cismin patlaması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Bölgeye güvenlik güçleri sevk edilirken, Akar\'ın bastığı cismin ne olduğu henüz belirlenemedi. Cenaze, otopsi için Bitlis Devlet Hastanes\'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.