Pancar tarlasında başından vurularak öldürüldü

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA\'nın Altınekin İlçesi\'nde 37 yaşındaki Ali Sarı, pancar toplamaya gittiği tarlada, başından vurulurak öldürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yenice Mahallesi Kalınyer mevkiinde meydana geldi. Akşam saatlerinde pancar sökmek için tarlaya giden Ali Sarı, gece eve dönmedi. Haber alınamayan Ali Sarı sabah saatlerinde tarlada yerde haraketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler yapılan incelemede Ali Sarı\'nın başının arkasından tabanca ile vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Ali Sarı\'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Konya\'ya gönderildi. Jandarma, Sarı\'yı öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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