Panathinaikos satışa çıkarıldı, taraftarlar başkanın evine saldırdı!

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos, kulübün satılacağını açıklamasının ardından taraftarların evine saldırdığını açıkladı.

Yunanistan’ın en büyük iki basketbol kulübünden biri olan Panathinaikos Basketbol Kulübü, geçtiğimiz günlerde satışa çıkarıldı. Kulübün başkanı Dimitris Giannakopoulos, bir basın toplantısıyla 25 milyon Euro karşılığında kulübün satışa çıkarıldığını açıklamıştı.

Instagram üzerinden tüm taraftarlara desteği için teşekkür eden Giannakopoulos, bir gün ardından Pana taraftarlarının evine saldırdığını yine sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştı.

Paylaşılan videoda korkulukların ardında taraftarların taşlar atarak ve sprey boya ile evin duvarına yazılar yazarak tepkilerini ortaya koydukları görülüyor. Evin güvenliği ise taraftarları evden uzak tutmaya çalışıyor.

100 polis evini korumak için gönderildi

İddiaya göre yüz kadar taraftar evin önünde toplandı. Giannakopoulos’un videoda taraftar grubu Ultras’tan söz ettiği ve protestonun babasının ölüm yıl dönümüne denk gelmesi sebebiyle kızgın olduğu görülüyor.

Yunan polisinden alınan bilgiye göre, yüz kadar polis Giannakopoulos’un evine gönderildi. Polisler geldiğinde ise taraftarlar alanı terk etmişti.

Yunan basınında yer alan bir başka iddiaya göre Giannakopoulos ve güvenlikleri, daha önce gün içerisinde Ultras taraftar grubuna bir restoranda saldırmıştı.