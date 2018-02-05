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Spor

Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'a 1 yıl men

İstanbul (DHA) Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı

05 Şubat 2018 22:33

İstanbul (DHA)

Panathinaikos Kulübü Başkanı Dimitris Giannakopoulos, Fenerbahçe\'ye ve Fenerbahçelilere ettiği hakaretlerden dolayı 12 ay men cezası aldı.
Kişisel Instagram hesabında hakaret içeren paylaşımlar nedeniyle hakkında soruşturma açılan Giannakopoulos\'a EuroLeague Disiplin Kurulu tarafından 1 yıl ceza verildi. 
Panathinaikos kulübü sahibi Dimitris Giannakopoulos\'un basketbol sporuna zarar veren hareketleri ve açıklamaları gerekçesiyle Türkish Airlines EuroLeague Basketball şampiyonasındaki maçların oynandığı salonlara 12 ay süreyle giremeyeceği duyuruldu.

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