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Spor

Panathinaikos-Barcelona maçında bomba ihbarı

THY Euroleague'de C Grubu'nda oynanan Panathinaikos-Barcelona maçının devre arasında bomba ihbarı yapıldı

20 Aralık 2014 02:28

THY Euroleague'de Fenerbahçe Ülker'in de yer aldığı C Grubu'nun 10. haftasında oynanan Panathianikos-Barcelona maçıyla ilgili bir ihbar, Euroleague yönetimini ve Yunan polisini alarma geçirdi.

Buna göre kimliği belirsiz biri ya da birileri, ilk yarısı 40-23 sona eren maçın devre arasında bir Yunan gazetesini arayarak salonda bomba olduğunu ve 1 saat içinde bir patlama gerçekleşeceğini iddia etti.

Bunun üzerine salondaki polis birimleri derhal harekete geçti ve ateşli seyircisiyle Avrupa'nın en zorlu deplasmanlarından biri olarak gösterilen OAKA Arena, bu haber üzerine derhal boşaltıldı.

 

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