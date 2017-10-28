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Spor

Panathinaikos - Fenerbahçe Doğuş: 70-68

İSTANBUL, (DHA) SALON: Olympic Sports HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Robert Lottermoser, Benjamin Jimenez PANATHINAIKOS: Singleton 6, Rivers 5, Pappas 24, Denmon 3, Gist 5, Vougioukas, Lekavicius 3, Gabriel 3, Auguste, Lojeski 3, Calathes 12, Antetokounmpo 6 FE

28 Ekim 2017 02:27

İSTANBUL, (DHA)

SALON: Olympic Sports
HAKEMLER: Borys Ryzhyk, Robert Lottermoser, Benjamin Jimenez
PANATHINAIKOS: Singleton 6, Rivers 5, Pappas 24, Denmon 3, Gist 5, Vougioukas, Lekavicius 3, Gabriel 3, Auguste, Lojeski 3, Calathes 12, Antetokounmpo 6
FENERBAHÇE DOĞUŞ: Thompson 4, Melli, Melih, Wanamaker 14, Sloukas 6, Nunnally, Guduric 2, Vesely 15, Ahmet, Datome 13
1\'İNCİ PERİYOT: 19-21
İLK YARI: 36-44
3\'ÜNCÜ PERİYOT: 53-55
5 FAUL ALAN: Nicolo Melli - Fenerbahçe Doğuş (38.59)

THY Avrupa Ligi 4\'üncü hafta mücadelesinde Panathinaikos, Pappas\'ın son saniyede attığı 3\'lükle Fenerbahçe Doğuş\'u 70-68 mağlup etti.
Olympic Sports Center\'da oynanan mücadeleye etkili başlayan Fenerbahçe Doğuş, ilk çeyreği 21-19, ilk yarıyı ise 44-36 önde kapattı. Karşılaşmanın 3\'üncü periyodunda hücumda zorlanan sarı-lacivertliler, rakibinin farkı kapatmasına engel olamadı ve 17-11\'lik çeyrek skoruyla son periyoda 55-53 önde girdi. Son periyotta oyuna ağırlığın koyan ev sahibi ekip, Pappas\'ın son saniyede attığı 3 sayılık basketle sahadan 70-68 galip ayrıldı.
Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi\'ndeki 4\'üncü maçında 2\'nci mağlubiyetini alırken, Panathinaikos 2\'nci galibiyetine ulaştı.
Mücadelenin en skorer ismi 24 sayıyla Panathinaikoslu Pappas olurken, Fenerbahçe Doğuşlu Vesely 15 sayı üretti.

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