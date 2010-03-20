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Yaşam

Panasonic'ten yeni tv'ler

Panasonic, 2010 yılı VIERA NeoPDP, Full HD 3D teknolojili VIERA VT20 televizyonlarını çıkaracağını duyurdu.

20 Mart 2010 02:00

T24 - Panasonic, 2010 yılı VIERA NeoPDP, Full HD 3D teknolojili VIERA VT20 televizyonlarını çıkaracağını duyurdu.

Panasonic'ten yapılan yazılı açıklamada, Yeni VIERA serisinin NeoPDP özellikli G20 modelinin Nisan ve Full HD 3D donanımlı VT20 modelinin ise Mayıs ayında vitrinlerde yerini alacağı belirtildi.

Açıklamada, VIERA Full-HD televizyonların 2010 portföyünde yeni NeoPDP plazma ekranlarını kullanmaya başlayarak geleneksel plazma teknolojisini bir üst seviyeye taşıdığı ifade edilerek, Panasonic ürün grubunun Full HD 3D teknolojili VIERA VT20 modelinin görüntü kalitesiyle ön plana çıktığı vurgulandı. VIERA televizyonların yaklaşık bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacağı bildirildi.



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