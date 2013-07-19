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Ekonomi

Panasonic yolsuzluk yaptığını kabul etti

Panasonic 45.8 milyon dolar, iştiraki Sanyo ise 10.7 milyon dolar ceza ödeyecek.

19 Temmuz 2013 16:07

Japon teknoloji şirketi Panasonic, fiyat tespitinde yolsuzluk yaptığı iddialarını kabul etti.

Panasonic 45.8 milyon dolar, iştiraki Sanyo ise 10.7 milyon dolar ceza ödeyecek. Soruşturmada adı geçen diğer şirket LG Chem’in ödeyeceği miktar ise 1.1 milyon dolar. Suçlamalar araba parçaları ve notebook bataryalarıyla ilgili. Yolsuzluk yaptığını kabul eden on bir şirket ve on beş yöneticinin ödeyeceği toplam ceza 874 milyon dolar.

radikal.com.tr'de yer alan habere göre, Panasonic, Toyota Motor’a satılan araba parçalarının fiyat tespitlerinde yolsuzluk yapmakla suçlanıyordu. ABD Adalet Bakanlığı ’ndan yapılan açıklamaya göre, fiyat tespiti Eylül 2003 ve Şubat 2010 tarihleri arasında yapıldı.

Öte yandan Panasonic, Temmuz 1998 ve Şubat 2010 tarihleri arasında aralarında Honda Motor, Mazda Motor ve Nissan Motor’un da bulunduğu şirketlere fiyatları sabitlenmiş parça sattığı iddialarını da kabul etti. Panasonic bu yolsuzluklar için de ceza ödeyecek.

 

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