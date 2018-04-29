Panama'nın eski diktatörü Noriega hayatını kaybetti

Panama'yı askeri rejim altında yönettiği 1980'li yıllarda sıkı yönetimi ve uyuşturucu çeteleriyle yaptığı işbirliği ile bilinen Manuel Antonio Noriega 83 yaşında hayatını kaybetti.

Noriega'nın geçirdiği beyin ameliyatının ardından yaşamını yitirdiği açıklandı.

1983 yılında askeri yönetim altında Panama'nın başına geçen Noriega, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ile beraber çalışıyordu.

Pablo Escobar gibi uyuşturucu kaçakçılarıyla çalıştığı ortaya çıkan Noriega'nın baskıcı rejiminin gücünü artırması üzerine ABD 1989 yılında Panama'yı işgal etmiş, bunun üzerine Noriega görevden alınmıştı.

ABD'nin Panama'yı işgali sırasında ev ev aranan Noriega, Vatikan'ın diplomatik misyonuna sığınmıştı.

Noriega 3 Ocak 1990'da yakalandıktan sonra ABD'de uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlarından 17 yıl hapis yattı.

2010 yılında Fransa'ya iade edilen Noriega, yolsuzluk, cinayet ve insan hakları ihlallerinden ötürü yargılanmak üzere Panama'ya gönderildi.

Panama'da hapis yatan Noriega, bu yılın Ocak ayında beyninde bir tümörün bulunmasının ardından ameliyat olması için hapishaneden çıkarılmıştı.

Ameliyatın ardından beyin kanaması geçiren Noriega, ikinci bir ameliyata alındı. Ancak ameliyatın ardından durumunun kötüleşmesi üzerine hayatını kaybetti.

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela, pazartesi gecesi Twitter'dan yaptığı açıklamada Noriega'nın hayatını kaybettiğini açıklayarak Panama'da bir dönemin sona erdiğini vurguladı.

Noriega, ülkeyi yönettiği 1980'li yıllarda ABD'nin bölgede komünizm ile mücadelesinde önemli bir müttefiki olmuştu.

ABD Senatosu'nun bir alt komitesi yayımladığı raporda, Noriega'nın uyuşturucu çeteleri tarafından yönetilen bir hükümet modeli inşa ettiği ve "ABD'nin dış politikasının nasıl yabancı bir lider tarafından manipüle edilebileceğine dair bir örnek olduğu" belirtilmişti.

Noriega yakalandıktan sonra ise ABD ile beraber çalıştığını aktarmış, iki yıl önce ise bir televizyon programında özür dilediğini açıklamıştı.