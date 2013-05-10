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Çevre

Panama kanalında 21 milyon yıllık fosil bulundu

Maymun kalıntıları bölgede şimdiye dek bulunan en eski memeli örnekleri olduğu belirtildi

10 Mayıs 2013 20:03

Panama kanalındaki uzatma çalışmaları sırasında ilkel develere ait fosiller bulundu.

Smithsonian Enstitüsü’nde çalışan Kolombiyalı Carlos Jaramilo’ya göre fosiller 21 milyon yıllık. Kazılarda bugüne dek bilinmeyen toplam altı tür bulunmuş: Cüce develer dışında, gergedan, ayı, timsah ve maymun kalıntıları. Maymun kalıntıları bölgede şimdiye dek bulunan en eski memeli örnekleri.

Cumhuriyet Gazetesi'nin Bilim Teknik ekinde yer alan habere göre, buluntular Kuzey ve Güney Amerika arasındaki denizin on milyon yıl önce kapandığını gösteriyor. Oysa bugüne kadar panama şeridinin üç milyon yıl önce denizden yükseldiği sanılıyordu.

Yeni bulunan kalıntılar, Kuzey ve Güney Amerika kıtası arasındaki eski türlerin göç hareketleri hakkında bilgi verecek. Ayrıca ağaç kütüklerinden eski iklimin durumu da öğrenilebilecek.

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