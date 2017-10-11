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Spor

Panama Dünya Kupası'na gitti, spikerler çıldırdı!

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri son maçında Kosta Rika'yı 2-1 mağlup eden Panama 13 puana yükselerek 3'üncü oldu ve 2018'de Rusya'ya gitme hakkı kazandı

11 Ekim 2017 20:14

Ata SELÇUK / İSTANBUL, (DHA) - FIFA Dünya Kupası CONCACAF Elemeleri son maçında Kosta Rika\'yı 2-1 mağlup eden Panama 13 puana yükselerek 3\'üncü oldu ve 2018\'de Rusya\'ya gitme hakkı kazandı.
Tarihinde ilk kez Dünya Kupası\'na gitme hakkı kazanan Panama\'nın, Kosta Rika ile oynadığı mücadeleyi anlatan Panamalı spikerler, mücadelenin bitiş düdüğünün ardından adeta çılgına döndü. Birbirlerine sarılan ve bu zaferi coşkuyla kutlayan spikerlerin videosu, sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Sosyal medyada yer alan Panamalı spikerlerin sevinç görüntüsü

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