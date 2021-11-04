Panama'da Squid Game partisinde 8 kişi hayatını kaybetti

Sputnik'te yer alan habere göre, Panama’nın başkenti Panama City’de 29 Eylül cuma günü erken saatlerde, Cadılar Bayramı'nı kutlamak için son dönemlerin popüler dizisi Squid Game’den esinlenilerek Santa Ana yakınlarındaki bir bowling salonunda parti düzenlendi.

Partide 2 çete arasında yaşanan çatışmada 8 kişi hayatını kaybederken 7 kişi de yaralandı. Savcı Rafael Boloyes saldırıyı başlatan kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini, 2 kişinin gözaltına alındığını ve gözaltına alınan 2 kişiden 1’inin olayı başlatan kişinin kardeşi olduğunu açıkladı. Boloyes hayatını kaybeden kişinin, kardeşini korumak için silah kullandığını düşünüyor.