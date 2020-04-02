Panama'da Koronavirüs önlemi: 3 gün kadınlar, 3 gün erkekler sokakta; pazar herkes evinde

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Panama'da ilginç bir Koronavirüs önlemi alındı. Sokağa çıkan insan sayısını düzenlemek için kadınların belli günler erkeklerin belli günlerde sokağa çıkmasına izin verildi, pazar günleri ise herkesin evlerinde olması istendi.

Orta Amerika ülkesi Panama'da hükûmet ülkedeki kadınların sokağa çıkma günlerini Pazartesi, Çarşamba ve Cuma olarak kararlaştırdı. Erkeklerin dışarı çıkma günü ise Salı, Perşembe ve Cumartesi olarak belirlendi. Pazar günleri ise tüm vatandaşların evde kalacağı belirtildi.

Panama Devlet Başkanı Laurentino Nito Cortizo kararın nedenini şöyle açıkladı: "Ulusal karantina kararına rağmen evinin dışında gezen insan sayısının fazlalığı en azından sayıyı azaltmak için bu kararı almamıza neden oldu"

Panama'da Koronavirüs önlemleri çerçevesinde tüm vatandaşlara zorunlu olmayan durumlar dışında evden çıkmama uyarısı yapılmış fakat bu uyarıya yeterince uyulmamıştı.

Panama'da bin 317 Koronavirüs vakası bulunuyor.