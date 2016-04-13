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Dünya
Deutsche Welle

Panama belgelerinin kaynağına polis baskını

Yüz binlerce hayali şirkete aracılık yapan Panama'daki hukuk bürosunda polis arama yaptı. Panama Devlet Başkanı Varela da finans branşını şeffaflaştırma sözü verdi.

13 Nisan 2016 12:34


Yüz binlerce hayali şirket hakkındaki kayıtlarının medyaya sızdırıldığı Panama’daki 'Mossack Fonseca' adlı hukuk danışmanlığı şirketinde arama yapıldı. Yeni kurulan organize suçlar savcılığından yapılan açıklamada, şirketin yasadışı faaliyetlerde kullanılıp kullanılmadığının araştırıldığı belirtildi. Aramaya bilgisayar ve maliye uzmanlarıyla polis ekipleri katıldı.

Medya haberlerinde Mossack Fonseca’nın soruşturmaya yardımcı olmadığı belirtiliyor. La Prensa gazetesinin yetkililere dayanarak yayınladığı habere göre şirket soruşturmayı geciktiriyor. Mossack Fonseca ise ‘şirket merkezinde arama yapan soruşturma ekipleriyle işbirliği yaptıklarını’ duyurdu. Daha önce de danışmanlık şirketinin yurtdışındaki ofisleri aranmıştı. Şirketin internet ve telefon bağlantılarını işleten telefon şirketinin veri bankası da incelemeye alındı.

Araştırmacı gazetecilere sızdırılan kayıtlardan, aralarında politikacı, sporcu ve ünlülerin de bulunduğu 200 bin kişi ve şirketin Mossack Fonseca aracılığıyla hayali şirketlere servet aktardığı ortaya çıkmıştı. Panama şirketi, yasadışı faaliyetlere aracılık ettiği suçlamasını reddediyor.

‘Panama belgeleri’ olarak adlandırılan 2,6 terabaytlık veriler anonim bir kaynak tarafından Alman Süddeutsche Zeitung gazetesine sızdırılmıştı. Mossack Fonseca şirket sırlarının çalındığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuş ve savcılık hafta başında hırsızlık ihbarı üzerine şirket merkezinde inceleme yapmıştı.

Varela'dan şeffaflık sözü

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela, ülkesini yeniden vergi cennetleri kara listesine alma kararını gözden geçirmesi için Fransa’ya çağrıda bulundu. Varela, talepleri yerine getirilmediği takdirde Fransa’ya ‘diplomatik tedbirler’ uygulanacağını söyledi.

Panama ile Fransa arasında çifte vergilendirme ve finans kayıtlarını mübadele anlaşması imzalanmıştı. Panama belgelerinin yayınlanması üzerine Fransa, Panama’yı ‘işbirliği yapmayan ülke ve bölgeler’ listesine dâhil etti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) da Panama’nın önceki taahhütlerinin aksine vergi şeffaflığıyla ilgili uluslararası standartlara uymadığını duyurdu.

Panama Devlet Başkanı Juan Carlos Varela ülkesinin itibarını düzeltmek ve finans sektörünü şeffaflaştırma imkânlarını araştırmak üzere uzmanlardan oluşan bir komisyon kurulmasına karar verdi. Komisyon başkanlığını Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Profesör Joseph Stiglitz getirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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