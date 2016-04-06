Panama Belgeleri dünyayı sarsmaya devam ediyor; FIFA’nın yeni başkanı da zor durumda

Dünyanın bazı güçlü ve zengin kişilerinin vergi cennetlerindeki gizli hesaplarını gösteren Panama Belgeleri'nin zor durumda bıraktığı son kişi, Uluslararası Fotbol Federasyonları Birliği'nin (FIFA) yeni başkanı Gianni Infantino oldu. Gianni Infantino'nun rüşvetle suçlanan iki iş adamı ile bir sözleşme imzaladığı iddia edildi.

Arjantinli iş adamı Hugo Jinkins ve oğlu Mariano Jinkis'in 2006 yılında Şampiyonlar Ligi'nin yayın hakları için imzaladıkları anlaşmada Infantino'nun da imzası olduğu öne sürüldü.

Infantino o dönem, Şampiyonlar Ligi'nin yayın haklarını pazarlayan Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nde (UEFA) yöneticiydi.

Panama Belgeleri özel dosyası

Panama Belgeleri ise Cross Trading adlı off-shore şirketinin sahipleri olan Hugo ve Mariano Jinkis ise Şampiyonlar Ligi'nin Ekvador'daki yayın haklarını 111 bin dolara alıp kısa süre sonra 311 bin 170 dolara Teleamazonas adlı televizyona sattıklarını gösteriyor.

ABD, iadelerini istiyor

Amerikalı savcılar geçen yıl Hugo ve Mariano Jinkis'i, yayın hakları ihalelerini kazanmak için Güney Afrika'da bazı önemli futbol federasyonu yetkililerine milyonlarca dolar rüşvet ödemekle suçlamışlardı. ABD Arjantin'den iki iş adamının iadesini istiyor.

UEFA daha önce, FBI'ın yolsuzluk suçalamasıyla haklarında soruşturma başlattığı 14 kişiyle iş ilişkisine girdiği yönündeki haberleri yalanlamıştı. UEFA yetkilileri şimdi ise televizyon haklarının açık ve şeffaf bir ihale süreci sonunda pazarlandığını söylüyor.

Üst düzey bir FIFA kaynağı ise BBC'ye yaptığı açıklamada, 2006'da imzalanan sözleşmenin kurumun Etik Komitesi tarafından incelenmesi gerektiğini söyledi.

26 Şubat'ta FIFA Başkanı seçilen Infantino ise dün akşam iddialarla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Infantino, "Kişisel olarak Cross Trading ve şirket sahipleriyle hiç temas kurmadım. UEFA’nın ve benim yanlış bir şey yaptığımı gösteren bir kanıt yok" dedi.