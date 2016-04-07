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Dünya

Panama Belgeleri depremiyle sarsılan İzlanda'da geçici Başbakan atandı, seçimler sonbaharda

İstifa eden eski İzlanda Başbakanı Gunnlaugsson, hissedarı olduğu offshore şirketi aracılığıyla hiçbir yasa dışı işlem gerçekleştirmediğini savundu

07 Nisan 2016 10:39

Panama belgelerinin yayınlanmasının ardından bir offshore şirketinde milyonlarca dolar yatırımı olduğu anlaşılan ve istifasını açıklayan eski Başbakan Sigmundur Gunnlaugsson'un yerine Sigurdur Ingi Johannsson atandı.

Koalisyon hükümetinin ülkeyi sonbahardaki genel seçimlere kadar götürmesi için atadığı 53 yaşındaki Johannsson, kabinede Tarım ve Balıkçılık Bakanı olarak görev yapıyordu.

Panama belgelerinde eski Başbakan Gunnlaugsson'un İzlanda ekonomik krizdeyken offshore şirketler aracılığıyla ülkenin kamu tarafından kurtarılan bankalarına yatırım yaptığı görülüyordu.

Gunnlaugsson'un Başbakanlık görevini devraldıktan sonra da söz konusu offshore şirketteki hisselerini gizlice elinde tuttuğu, Başbakanlığının sekizinci ayındaysa hisse başına bir dolar karşılığında karısına sattığı ortaya çıkmıştı.

Ancak Gunnlaugssonsöz konusu offshore şirketindeki hissedar pozisyonunun herhangi bir yasayı çiğnemediğini, karısının da hisse devrinden herhangi bir finansal çıkar elde etmediğini savunmuştu.

Ancak Panama belgelerinin ortaya çıkmasından bu yana İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te toplanan binlerce kişilik protestocular Gunnlaugsson'un isitfasını istemişti.

Gunnlaugsson'un istifa etmesinin ardından ülkede erken seçim gündeme gelmiş durumda.

Yeni Başbakan Johansson, "Seçimleri sonbaharda yapmayı düşünüyoruz" diye konuştu.

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