Panama Belgeleri beyaz perdeye taşınıyor

Panama Papers, Jake Bernstein’in kaleme aldığı Secrecy World’den Steven Soderbergh yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılacağı haberinin ardından; Frederik Obermaier ve Bastian Obermayer’in yazdığı The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide Their Money adlı kitaptan uyarlanarak, Netflix ve John Wells ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmloverss'ta yer alan habere göre; Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından ortaya çıkarılan ve dünyanın en güçlü ve zengin iş adamlarının, sanatçıların ve güçlü ailelerinin gizli banka hesaplarını ortaya çıkarmıştı. Büyük bir skandala sebep olan bu olay bir süre sonra ödüllü gazeteci Jake Bernstein tarafından kitaplaştırılmıştı ve geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Bernstein’in kaleme aldığı Secrecy World adlı kitabı Steven Soderbergh tarafından beyazperdeye aktarılacak. Deadline’da yer alan habere göre; şimdi ise Alman araştırmacı gazeteciler Frederik Obermaier ve Bastian Obermayer’in oluşturdukları yazı dizisini kaynak göstererek yazdıkları The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide Their Money kitabının Netflix ve John Wells ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşacak.

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi yazarları olan Obermaier ve Obermayer’ın Panama kökenli Mossack Fonseca hukuk firmasından aldıkları 1,5 milyon belgeden araştırarak yazdıkları Panama Papers, yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi görmüş ve dünya gündemine oturmuştu.John Wells’in yapımcı koltuğunda oturduğu filmin yardımcı yapımcısı ise Zack Studin olacak.

Netflix’den Ted Sarandos filmle ilgili sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamada ‘Ben John Wells Production’ın senaryoyu en başarılı şekilde yazacaklarına ve seyirciye bu önemli olayı çarpıtmadan bütün gerçekliğiyle anlatacaklarına eminim.’ sözlerine yer verirken; John Wells Production’dan Rudnick Polstein ise filmle ilgili şunları söyledi; ‘Biz bu film için Netflix’den çok daha fazla heyecanlıyız, çok önemli bir habere ışık tutan bir film çekeceğiz ve bu filmi yaratırken bizlere birbirinden önemli isimler eşlik ediyor olacak.’ Henüz yönetmeni ve oyuncu kadrosu hakkında bir bilginin gelmediği filmle ilgili yeni haberler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.