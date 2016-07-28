T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Panama Belgeleri beyaz perdeye taşınıyor

Film, Netflix ve John Wells ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşacak

28 Temmuz 2016 14:47

Panama Papers, Jake Bernstein’in kaleme aldığı Secrecy World’den Steven Soderbergh yönetmenliğinde beyazperdeye aktarılacağı haberinin ardından; Frederik Obermaier ve Bastian Obermayer’in yazdığı The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide Their Money adlı kitaptan uyarlanarak, Netflix ve John Wells ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Filmloverss'ta yer alan habere göre; Alman gazetesi Süddeutsche Zeitung tarafından ortaya çıkarılan ve dünyanın en güçlü ve zengin iş adamlarının, sanatçıların ve güçlü ailelerinin gizli banka hesaplarını ortaya çıkarmıştı. Büyük bir skandala sebep olan bu olay bir süre sonra ödüllü gazeteci Jake Bernstein tarafından kitaplaştırılmıştı ve geçtiğimiz günlerde çıkan haberlere göre Bernstein’in kaleme aldığı Secrecy World adlı kitabı Steven Soderbergh tarafından beyazperdeye aktarılacak. Deadline’da yer alan habere göre; şimdi ise Alman araştırmacı gazeteciler Frederik Obermaier ve Bastian Obermayer’in oluşturdukları yazı dizisini kaynak göstererek yazdıkları The Panama Papers: Breaking the Story of How the World’s Rich and Powerful Hide Their Money kitabının Netflix ve John Wells ortak yapımı olarak izleyiciyle buluşacak.

the-panama-papers-2-filmloverss

Alman Süddeutsche Zeitung gazetesi yazarları olan Obermaier ve Obermayer’ın Panama kökenli Mossack Fonseca hukuk firmasından aldıkları 1,5 milyon belgeden araştırarak yazdıkları Panama Papers, yayınlandığı andan itibaren büyük bir ilgi görmüş ve dünya gündemine oturmuştu.John Wells’in yapımcı koltuğunda oturduğu filmin yardımcı yapımcısı ise Zack Studin olacak.

Netflix’den Ted Sarandos filmle ilgili sorulan sorular üzerine yaptığı açıklamada ‘Ben John Wells Production’ın senaryoyu en başarılı şekilde yazacaklarına ve seyirciye bu önemli olayı çarpıtmadan bütün gerçekliğiyle anlatacaklarına eminim.’  sözlerine yer verirken; John Wells Production’dan Rudnick Polstein ise filmle ilgili şunları söyledi; ‘Biz bu film için Netflix’den çok daha fazla heyecanlıyız, çok önemli bir habere ışık tutan bir film çekeceğiz ve bu filmi yaratırken bizlere birbirinden önemli isimler eşlik ediyor olacak.’ Henüz yönetmeni ve oyuncu kadrosu hakkında bir bilginin gelmediği filmle ilgili yeni haberler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.

ETİKETLER

Panama BelgeleriPanama PapersNetflix

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24