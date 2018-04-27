Panama belgeleri Almanya'ya 140 milyon euro getirdi

2016 yılında çok sayıda offshore kurum için düzenlenmiş vergi kaçırmak, para aklamak gibi faaliyetleri i ifşa eden Panama Belgeleri’nin Almanya’ya mali açıdan getirisi oldu.

Kuzey Alman Radyo Televizyon Kurumu (NDR), Batı Alman Radyo Televizyon Kurumu (WDR) ve Süddeutsche Zeitung'un araştırmalarına göre skandalın ortaya çıkmasının ardından Almanya'ya ödenen vergi borçları ve cezaların toplam değeri 140 milyon euro.

Panama Belgeleri ile ilgili olarak Almanya'da bugüne dek 71 dava açıldığı, 2 bin vaka ile ilgili soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi. Sadece Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bankalar ve kuruluşların vergi kaçırmaya yardım etmek suçundan ödediği ceza ve borçların değerinin 100 milyon euro olduğu kaydedildi..

Cezalardan elde edilen gelir konusunda Rheinland-Pfalz eyaleti ise 16,5 milyon euro ile ikinci sırada geliyor. Rheinland-Pfalz Eyaleti Maliye Bakanı Doris Ahnen vergi kaçırmanın vergi adaletini sarstığını belirterek, "Görevimiz bu konuda bir bilgi öğrendiğimizde üzerine gitmek ve vergi adaletini sağlamaktır" dedi.

Panama belgeleri nasıl ortaya çıktı?

2016 Nisan ayında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu‘nun (ICIJ) kurduğu gazeteci ağı Panama'daki Mossack Fonseca hukuk şirketine ait 200 bin belgeyi inceledi. Bu belgeler şirketler, siyasetçiler, ünlü sanatçılar ve sporcuların finans faaliyetlerini kapsıyordu. Panama şirketi Mossack Fonseca offshore şirket kurmaya ve bu şirketlerin yönetimine aracı olmakla suçlanmıştı. Avukatlık bürosunun yüzlerce paravan şirketin kurulmasında danışmanlık hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı.

DW, dpa / HT, BÖ

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