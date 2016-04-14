Panama belgeleri AB'yi harekete geçirdi

Panama belgeleri Avrupa’yı harekete geçirdi. Avrupa Parlamentosu, konuyla ilgili bir araştırma komisyonu kurulmasını istiyor. Önlemler paketi ise yeterli bulunmuyor. Barbara Wesel'in haberi.

Panama belgeleri, Avrupa Parlamentosu’nu (AP) da oldukça kızdırmışa benziyor. Şimdiye kadar parlamento grupları arasında konuyla ilgili genel kuruldaki kadar görüş birliği olmamıştı. Avrupa Halk Partisi Grup Başkanı Manfred Weber, Panama belgeleriyle ortaya çıkan vergi kaçakçılığı ve kara para aklamanın ‘normal’ olmadığını ve hayali şirketlere danışmanlık yapan Panama’daki Mossack Fonseca şirketinin temsilcilerini hesap sormak üzere parlamentoya çağıracaklarını söyledi. Sosyal Demokrat, Liberal, Yeşiller ve Sol parti parlamento grupları skandalı araştırmak üzere ‘Panama komisyonu’ kurulmasını talep ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyon üyesi Pierre Moscovici üye ülkelerin vergi ödemekten kaçınan, vergi kaçıran ve para aklayanlara karşı aktif önlemler alması gerektiğini belirtti ve vergi yönetmeliğine uygun olarak hayali şirket sahiplerinin açıklanmasını istedi. Komisyon, mayıs ayında işbirliğine yanaşmayan vergi cennetlerinin listesini çıkaracak ve haziran ayında da para aklamayla mücadele önlemleri gündemde gelecek.

Kamuoyundan gelen baskıyı değerlendirmek

Alman Sosyal Demokrat Partisi'nden milletvekili Peter Simon Panama belgelerinden elde edilen somut verilerin incelenmesine başlanabilmesi için yeterli bilginin bulunduğunu ve şimdiye kadar sadece vergi kaçıran şirketlerle ilgilenen AB Komisyonu’nun artık parasını vergi cennetlerinde saklayan bireylerin de üzerine gitmesi gerektiğini söyledi.

Parlamentonun sol kanadı özel şahısların da uluslararası yaptırım listesine alınmasını sağlayacak kuralların belirlenmesini istiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın yakınları kanalıyla servetini vergi cennetlerine kaçırdığının kesinlik kazandığını belirten Simon üye ülkelerin harekete geçme baskısı altında olduğunu ve Panama belgelerinin kuvvetli delil yerine geçtiğini ifade etti.

Büyük şirketler için şeffaflık kuralları

Şirketlerin vergi ödemekten kaçınması AB’ye yılda 50 ila 70 milyar euroya mal oluyor. Avrupalıların yüzde 88’i vergi kaçakçılığı ve vergi cennetlerine daha sert önemlerin uygulanmasını onaylıyor. AB Komisyonu kamuoyundan gelen baskı üzerine büyük şirketlerle ilgili vergi şeffaflığı kurallarını yürürlüğe koyuyor. Komisyon üyesi Jonathan Hill Panama belgelerinin ajandalarını değiştirmeyip kararlılıklarını arttırdığını ve verginin kâr edilen yerde ödenmesi gerektiğini söyledi.

Uluslararası alanda faaliyet gösteren büyük holdingler bundan böyle Avrupa’da ne kadar kâr ettiğini ve ne kadar vergi ödediğini beyan edecek. Bu kuralın bütün AB ülkelerinde geçerli olmasının, büyük şirketlerin münferit ülkelerin vergi yasalarındaki boşluklardan yararlanmasının önlenmesi açısından gerekli görülüyor. Bu kuralın Avrupa’daki yıllık cirosu 750 milyon euroyu aşan şirketler için geçerli olması öngörülüyor. AB Komisyonu uygulamanın 6 bin şirketi kapsayacağını ve holdinglerin düşük vergi ödemek için kârını bir ülkeden diğerine transfer etmesinin önleneceğini duyurdu.

Komisyonun önerileri yeterli bulunmadı

Sivil toplum örgütleri alınacak önlemleri yeterli bulmuyor ve kuralların sadece AB’de geçerli olmasının holdinglerin kârı gizlemesini önlemeye yetmeyeceğini savunuyor. AB sol partiler grubunun vergi uzmanı Fabio di Masi, genel kuruldaki konuşmasında “Komisyonun planlarında sadece AB ile ilgili ayrıntılar yer alıyor. Vergi cennetlerindeki para işlemleri AB’nin tutanaklarına geçecek. Ancak İngiltere sömürgelerindeki işlemleri açıklamaya yanaşmıyor. ABD’nin vergi cennetleri Nevada ve Delaware de uygulama kapsamına alınmıyor” dedi.

Sosyal Demokratlar da matrahın çok yüksek tutulduğunu ve büyük holdingler incelenirken küçük şirketlerin eksi gibi işlerini yürütebileceğini belirterek beyan etme mecburiyetinin 40 milyon eurodan başlatılmasını istiyor. Yeşiller, AB Komisyonu’nun Panama belgelerine gösterdiği tepkinin hayal kırıcı olduğunu ve yeni mevzuatın holdinglerin ABD ve İsviçre’deki faaliyetlerini eskisi gibi sürdürmesini önlemeye yetmeyeceğini savunuyorlar. ABD’nnin küçük eyaleti Delaware’de tescil edilmiş bir milyonun üzerinde şirketin bulunduğunu belirten vergi uzmanı Sven Giegold, AB Komisyonu’nun vergi şeffaflığı için nihayet harekete geçmesinin sevindirici olduğunu ancak hazırlanan planın vergi dampingine son verdiremeyeceğini söyledi.