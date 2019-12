-Panahi'ye Altın Portakal daveti ANTALYA (A.A) - 28.08.2011 - Ev hapsinde tutulan İranlı yönetmen Jafar Panahi, 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne davet edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Antalya Kültür Sanat Vakfınca (AKSAV) düzenlenen 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin hazırlıkları sürdürülüyor. Bu yıl 8-14 Ekimde düzenlenecek festivale dünyaca ünlü İranlı yönetmen Jafar Panahi'nin de davet edildiği bildirildi. Festival yönetiminden yapılan açıklamada şöyle denildi: ''48. Altın Portakal yönetimi, İran hükümet yetkililerine de başvurarak, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefeti desteklediği gerekçesiyle 6 yıl hapis 20 yıl sinema yasağı cezası verilen Jafar Panahi için özgürlük talebinde bulunacak. Ev hapsinde tutulan Panahi'nin 48. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne katılabilmesi için hapis cezasının, yurt dışına çıkma ve uluslararası festivallere katılma yasağının kaldırılması istenecek. İran Yeni Dalga sinemasının etkili isimlerinden, dünyaca ünlü yönetmen-senarist-yapımcı Jafar Panahi, 44. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali (2007) Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda jüri başkanlığı yapmıştı. Tutuklu olması nedeniyle jüri üyeliğine davet edildiği 63. Cannes Film Festivali'ne katılamayan Panahi, aynı nedenle bu yıl 61. Berlin ve 67. Venedik film festivallerine de katılamadı. Panahi'nin koltuğu üç festivalde de boş bırakıldı.'' İlk filmi ''Beyaz Balon'' ile katıldığı Cannes'dan Altın Kamera ödülüyle dönen Panahi, ''Daire'' adlı filmiyle Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan, ''Ofsayt'' ile de Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı–Jüri Özel Ödülü kazandı. Uluslararası alanda 52 prestijli ödülün sahibi olan Panahi, ''Kanlı Altın'', ''Ayna'' gibi filmleriyle dünya sinemasının saygın yönetmenleri arasına girdi. Altın Portakal'da özel gösterimi yapılacak olan ''This Is Not A Film/In Film Nist-Bu Bir Film Değil'' adlı filmde Panahi, hapiste temyiz sonucunu bekleyerek geçirdiği günlerini aktarırken İran sinemasının şu andaki durumuna da ayna tutuyor. Panahi, yönetmen arkadaşı Mojtaba Mirtahmasb'ı tutuklu bulunduğu evinde ağırlıyor, yapamadığı filmini anlatarak senaryosunu okuyor. Panahi'nin çok kısıtlı olanaklarla çektiği film, flaş diskle yurt dışına çıkarılıp Cannes Film Festivali'ne ulaştırılmıştı. Festivale filmin diğer yönetmeni Mojtaba Mirtahmasb da davet edildi.