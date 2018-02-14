Pana Film'den Fikirtepe'deki kentsel dönüşüme ilişkin açıklama

Pana Film, İstanbul Fikirtepe’de kentsel dönüşüm yaparken halkı mağdur eden Pana Yapı’yla bir ilişkisi olmadığını bildirdi.

Fikirtetepe’de yaşayan yaklaşık bin aile 2011’de evlerini kentsel dönüşüme verdiklerini, yeni evlerinse halen teslim edilmediğini belirterek Pana Yapı’yı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüğü’ne şikayet etmişti.

Pana Film, ‘Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısının halkı mağdur ettiği’ yönünde haberlerin çıkması üzerine bir açıklama yayınlayarak Pana Yapı’yla bir ilişkilerinin olmadığını kaydetti.

Pana Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Raci Şaşmaz, ‘Kurtlar Vadisi’ni çeken Pana Film’in sahibi Necati Şaşmaz’ın ağabeyi. İkili yıllar önce yollarını ayırmış, Raci Şaşmaz inşaat sektörüne girmişti.