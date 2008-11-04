Pamuk'tan Milan Kundera'ya destek

Uluslararası üne sahip 11 yazar, üniversite öğrencisiyken bir rejim aleyhtarını polise ihbar etmekle suçlanan Çek yazarı Milan Kundera'ya destek verdi.Aralarında Orhan Pamuk, Salman Rüşdi, Gabriel Garcia Marquez, Carlos Fuentes, Philip Roth gibi isimlerin bulunduğu yazarlar, Paris'te yayınladıkları ortak açıklamada, Kundera aleyhinde "karalama kampanyası başlatıldığı" görüşünü savundu.Kampanyayla Kundera'nın küçük düşürülmeye çalışıldığı yorumunu yapan yazarlar, ünlü yazarın hakkındaki iddiayı kesin dille yalanladığına, Prag'da muteber bir bilim adamının da Kundera'yı akladığına işaret etti.Basının, "bu iftirayı üzüntü verici bir hafiflikle işlediğini" iddia eden ünlüler, gazetelerin iddianın aksini söyleyenlere ise fazla itibar etmediğini öne sürdü."Kundera'yla dayanışma içinde olduklarını" vurgulayan yazarlar, "şüphe götüren bir iddiaya dayanılarak hayattaki en büyük yazarlardan birinin onuruyla oynandığı" ifadesini kullandı.Totaliter rejim araştırmaları enstitüsü adlı kuruluş, Kundera'nın 1950 yılında bir vatandaşı ihbar ettiğini, o kişinin 22 yıl hapis cezasına çarptırıldığını iddia etmişti.