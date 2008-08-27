Pamukoğlu'ndan darbe karşıtı parti

Hak ve Eşitlik Partisi’nin kuruluş çalışmalarını hızlandıran emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, çalışmaları ile ilgili duyurularını www.osmanpamukoglu.com.tr internet sitesinden yapıyor. Pamukoğlu, sitesinde partisinin değişmez ilkelerini açıkladı.

İlkelerden birini, ‘Bölücülerin ve teokratik devlet isteyenlerin önünü tamamen kesmek olarak’ duyuran Pamukoğlu diğer bir ilkesini şöyle özetledi: ‘1960’dan başlayarak gerçekleeşmiş ve yarım kamış teşebbüsler halinde ordunun siyasi sürece müdahaleleri vardır. Ordu direkt ya da dolaylı hayatı boyunca fiilen siyaset dışı kalacaktır.