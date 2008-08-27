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Politika

Pamukoğlu'ndan darbe karşıtı parti

Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu'nun kuracağı partinin ilkelerinden birini, 'Ordu direkt ya da dolaylı hayatı boyunca fiilen siyaset dışı kalacak' diye açıkladı

27 Ağustos 2008 03:00

Hak ve Eşitlik Partisi’nin kuruluş çalışmalarını hızlandıran emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, çalışmaları ile ilgili duyurularını www.osmanpamukoglu.com.tr internet sitesinden yapıyor. Pamukoğlu, sitesinde partisinin değişmez ilkelerini açıkladı.
İlkelerden birini, ‘Bölücülerin ve teokratik devlet isteyenlerin önünü tamamen kesmek olarak’ duyuran Pamukoğlu diğer bir ilkesini şöyle özetledi: ‘1960’dan başlayarak gerçekleeşmiş ve yarım kamış teşebbüsler halinde ordunun siyasi sürece müdahaleleri vardır. Ordu direkt ya da dolaylı hayatı boyunca fiilen siyaset dışı kalacaktır.

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