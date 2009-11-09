Pamukoğlu'ndan arazi sözü

Pamukoğlu, 'Ormanlar hariç milli arazilerin hepsini 20 yıl vadeyle faizsiz olarak halka dağıtacağız' dedi.



Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, ''hükümet olmaları halinde ormanlar hariç milli arazilerin hepsini 20 yıl vadeyle faizsiz olarak halka dağıtacaklarını'' bildirdi.



Pamukoğlu, milli arazi diye bildiği, Milli Savunma Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı gibi kurumların kontrolündeki toprakların boş durduğunu ileri sürdü ve şunları söyledi:



''İnsanlar toprağa, toprak da insanlara bakıyor. Ormanlar hariç milli arazileri 20 yıl vadeyle ve faizsiz olarak halka dağıtacağız. Bu arazilerin inşaat yapmaları için tapuları da halka verilecek.''

