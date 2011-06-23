-PAMUKOĞLU: PARTİYİ KAPATIYORUM ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, 2008'de kurulan partinin 10 Temmuz'da yapılacak kurultayın ardından kapanacağını bildirdi. Pamukoğlu, yaptığı açıklamada, HEPAR'ın 2007 genel seçimlerinden bir yıl sonra, ülkenin hal ve gidişatı parlak görülmediğinden yaptığı bir çağrı üzerine 36 günde kurularak siyaset alanına girdiğini belirtti. Pamukoğlu, üyelerinin büyük çoğunluğu daha önce siyaset yapmamış gençlerden oluşan partinin finansının da üye aidat ve bağışlarıyla karşılandığını, 60 il ve 500 ilçede örgütlenildiğini anlattı. 12 Haziran milletvekili genel seçimlerinde HEPAR'ın genel oy değerlendirmesinde dokuzuncu sırada kaldığını ifade eden Pamukoğlu, geçmişi daha eski bazı partilerden daha çok oy aldığını kaydetti. Pamukoğlu, partinin doğruyu ve gerçeği anlatarak, toplumun bir kesimine öncülük yaptığını ve bilinç yarattığı görüşüne yer verdiği açıklamasında, ''Büyük fedakarlıklarla yaşamını sürdüren, bağımsız bir halk örgütlenmesi olan partiyi şu kör zamanda ve ağır şartlarda, siyaset alanında tutmak gücü yıpratmaktan öte bir işe yaramayacaktır. Aslanı kediye boğdurtmam'' değerlendirmesinde bulundu. Boşalttıkları alanı izlemeye devam edeceklerini belirten Pamukoğlu, ''Partiyi açmak kadar, kapatmak da bir stratejik karardır. Partiyi kapatıyorum'' ifadesini kullandı.