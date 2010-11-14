-PAMUKOĞLU: OY ORANIMIZ % 5 OLARAK GÖRÜLÜYOR GAZİANTEP (A.A) - 14.11.2010 - Hak ve Eşitlik Partisi (HEPAR) Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, "Bağımsız anket şirketlerinin yaptıkları kamuoyu yoklamalarında, yüzde 5 civarında bir oyumuzun olduğu görülüyor" dedi. Pamukoğlu, çeşitli incelemelerde bulunmak üzere geldiği Gaziantep'te partisi tarafından Ravanda Otelde düzenlenen konferansa katıldı. Konferansta konuşan Pamukoğlu, partisinin önümüzdeki yıl yapılacak olan genel seçimlere tek başına gireceğini, bununla ilgili tüm hazırlıkları tamamlanmak üzere olduklarını söyledi. 14 Aralık 2010 tarihine kadar, yasal olarak ülke genelindeki tüm il ve ilgi kongrelerini tamamlamaları gerektiğini dile getiren Pamukoğlu, il ve ilçe kongrelerini tamamladıktan sonra, 16 Ocak 2011 günü, Ankara'da büyük bir kalabalığın katılımıyla partilerinin olağan genel kongresini gerçekleştireceklerini belitti. Dünyanın hiç bir ülkesinde yüzde 10'luk seçim barajı bulunmadığını ifade eden Pamukoğlu, bütün engellemelere rağmen seçimlere tek başlarına katılacaklarını bildirdi. İki ayrı bağımsız anket şirketinin 8 ay önce 40'ar bin kişilik iki grup üzerinde yaptıkları anketlerden birinde yüzde 4.9, diğerinde ise yüzde 5,2 oy aldıklarını hatırlatan Pamukoğlu, ''Bağımsız anket şirketleri yaptıkları kamuoyu yoklamalarında, yüzde 5 civarında bir oyumuzun olduğu görülüyor. Genel seçimlere 7 aylık kısa bir zaman kaldı, bu süre zarfında çok çalışırsak yüzde 10'u aşmamız kaçınılmaz olur. Ama bunun için mutlaka çok çalışmamız lazım. Türkiye'de en çok oyu Trakya bölgesinden alıyoruz. Ama ülke genelinde ciddi bir oy potansiyelimiz olduğunu söyleyebilirim. Ama Trakya bölgesindeki illerde çok iyi durumdayız'' diye konuştu. İktidara gelmeleri halinde terörün kökünü kazıyacaklarını vurgulayan Pamukoğlu, sözlerini şöyle tamamladı: ''Ben o bölgede görev yaptığımda teröristlerin sayısı 13 bin civarındaydı, ayrıldığımda ise bu rakam 5 bin 500 civarına düşmüştü. Halk biliyor, iş başına gelirsek terörü bitiririz, ancak halkın bir kesimi de ekonomik sorunları nasıl çözeceğimizi merek ediyor. Ülkenin ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarını bir bir çözeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. yeter ki bize iktidar olmanın yolunu açsınlar.''