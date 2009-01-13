Pamukoğlu: Ergenekon silahları pırıl pırıl, ilginç

Ankara'daki kazıda bulunan silahları değerlendiren Osman Pamukoğlu, "Bunlar çok bakımlı. Pırıl pırıl görünüyor. Sanki fabrikadan alınıp gömülmüş gibi. Bu kadar temiz olması ilginç" dedi.





Haber Türk Televizyonu'nda bir programa katılan Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu,



Ankara'daki kazıda bulunan silahlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bunlar çok bakımlı. Pırıl pırıl görünüyor. Sanki fabrikadan alınıp gömülmüş gibi. Bu kadar temiz olması ilginç."





Silahların hangi amaçla gömülmüş olursa olsun yasadışı bir amaca hizmet ettiğini belirten Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, "Bizim iktidarımızda kimsenin hükümeti silahla devirmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Herkesin görev ve yetkisi bellidir. Kimse devletin silahını devletin parlamentosunu feshetmek için kullanamaz. Devletin parası ile alınan silahı, devletin bir kurumuna doğrultamazsın. Eğer böyle bir amacın varsa, gidip silahını başka şekilde temin edeceksin" şeklinde konuştu.