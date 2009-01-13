T24 LogoT24 Logo
Gündem

Pamukoğlu: Ergenekon silahları pırıl pırıl, ilginç

Osman Pamukoğlu, Ergenekon kazılarında bulunan silahlar için "Sanki fabrikadan alınıp gömülmüş gibi. Pırıl pırıl" dedi.

13 Ocak 2009 02:00

Ankara'daki kazıda bulunan silahları değerlendiren Osman Pamukoğlu, "Bunlar çok bakımlı. Pırıl pırıl görünüyor. Sanki fabrikadan alınıp gömülmüş gibi. Bu kadar temiz olması ilginç" dedi.


Haber Türk Televizyonu'nda bir programa katılan Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu,

Ankara'daki kazıda bulunan silahlarla ilgili şu değerlendirmede bulundu: "Bunlar çok bakımlı. Pırıl pırıl görünüyor. Sanki fabrikadan alınıp gömülmüş gibi. Bu kadar temiz olması ilginç."


Silahların hangi amaçla gömülmüş olursa olsun yasadışı bir amaca hizmet ettiğini belirten Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı Osman Pamukoğlu, "Bizim iktidarımızda kimsenin hükümeti silahla devirmek gibi bir durum söz konusu olamaz. Herkesin görev ve yetkisi bellidir. Kimse devletin silahını devletin parlamentosunu feshetmek için kullanamaz. Devletin parası ile alınan silahı, devletin bir kurumuna doğrultamazsın. Eğer böyle bir amacın varsa, gidip silahını başka şekilde temin edeceksin" şeklinde konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24