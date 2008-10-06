Pamukoğlu: 'Bu işler karakolla olmaz'

Kurduğu parti ile siyasete atılan Emekli Tümgeneral Osman Pamukoğlu, "karakol mantığı"nın terk edilmesi gerektiğini iddia etti.



Bir televizyon kanalına konuşan Hak ve Eşitlik Partisi Genel Başkanı, Emekli Tümgeneral Pamukoğlu, 15 askerimizin şehit olduğu saldırıyla ilgili açıklamalar yaptı.

Karakol mantığının terk edilmesi gerektiğini savunan Pamukoğlu şunları söyledi:

"Bu karakollar kaçakçılık için kurulmuş karakollar... Bunlarla olmaz. Ne kadar sağlamlaştırırsanız sağlamlaştırın fark etmez... Sabit karakollarla bu iş olmaz... Bu karakolların kaldırılması lazım... Bu karakollarla terörle mücadelenin yürütülmesi mümkün değil. Teröristler nasıl hayalet gibiyse siz de hayalet gibi olacaksınız. Durağan yapılarla bu mücadele olmaz."



Pamukoğlu, dağdaki teröristlerin temizlenmesinin önemine işaret ederek, Kandil'e gidilerek elebaşlarının yakalanması gerektiğini ifade etti. Dağdaki teröristlerin temizlenmesi durumunda bunun şehirlere olumlu yansıyacağını anlatan Pamukoğlu, bölgede güçlü olan AKP'yi de şu sözlerle eleştirdi:

"Orada altın dağıtarak. Oradaki ileri gelenlere kredi vererek, o bilinen klasik laflarla, erzak falan dağıtarak onlar olmaz. Bir defa dağları temizleyeceksiniz. Halkın ve milletimizin canını yakan dağdakiler. Dağı yok edeceksiniz. Dağı besleyen İran'dakileri, Kuzey Irak topraklarındakileri de yok edeceksiniz. Bunları yapmadan sosyal ekonomik hiçbir şey yapılmaz."



Dağın temizlenmesinden sonra geriye tek bir mesele kalacağını anlatan Pamukoğlu, bu meselenin işsizlik olduğunu vurguladı. Bu ikisinin yapılmaması durumunda oradaki halkın devletin tarafına çekilemeyeceğini anlatan Pamukoğlu, devletin güç ve otoritesini her yerde hissettirmesi gerektiğinin altını çizdi.



"Bunu yapamadığınız sürece bu ağlamalar sızlamalar, bu akademik konuşmalar, işe yaramayan laflar devam eder" diyen Pamukoğlu, teröristlerin devlete teslim olmasının sağlanmasını, bu olmuyorsa devletin onları yok etmesi gerektiğini vurguladı.



Yıllardır oradakilere bölgenin geliştirilmesi için verilen kredilerin Akdeniz'de otel yapımına, İstanbul'da şirket kurmaya gittiğini ve oralara yatırım yapılmadığını anlatan Osman Pamukoğlu, iktidara gelmeleri durumunda sadece milletvekillerinin değil, bürokrasinin de dokunulmazlığının kaldırılacağını ve herkese hesap sorulacağını sözlerine ekledi.

