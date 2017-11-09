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Pamukların içinde uyuyan 13 yaşındaki çocuk ölü bulundu (4)

SAVCILIK, ŞORUSTURMA BAŞLATTI Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran'ın Küplüce Mahallesi'ndeki pamuk tarlasında, 13 yaşındaki Beşar Güneş'in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı

09 Kasım 2017 19:22

SAVCILIK, ŞORUSTURMA BAŞLATTI
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı, Harran\'ın Küplüce Mahallesi\'ndeki pamuk tarlasında, 13 yaşındaki Beşar Güneş\'in ölü bulunmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Küçük çocuktan alınan doku ve organ örneklerinin, Adana Adli Tıp Kurumu\'na gönderildiği ve buradan gelecek rapor doğrultusunda Güneş\'in kesin ölüm nedeninin belirleneceği vurgulanan savcılık açıklamasında, şöyle denildi:
\"Harran İçesi Küplüce ile Bozceylan Mahallesi arasında yer alan tarlada, 13 yaşındaki B.G. (13)’nin saat 01.00 sularında pamuk yüklü kamyonun kasasında yatarken, üzerine pamuk yığınlarının dökülmesiyle hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak Harran Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. İlk belirlemelere göre havasız kalarak öldüğü belirlenen B.G.’nin cesedi, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiş, burada alınan doku ve organ örnekleri, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığına gönderilmiştir. Olayda ihmali veya kusuru bulunanlar varsa bunların tespiti için soruşturma başlatılmıştır. B.G.’nin kesin ölüm sebebi, Adana Adli Tıp Kurumu Başkanlığından gelecek rapor doğrultusunda belli olacaktır. Kamuoyuna duyurulur.\"

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