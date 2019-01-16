Pamukkale'de 'Müzede Selfie Günü' renkli geçti

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'nin beyaz cenneti Pamukkale\'de kutlanan \'Müzede Selfie Günü\' renkli görüntülere sahne oldu. Pamukkale\'yi ve Hierapolis Antik Kenti\'ndeki Arkeoloji Müzesi\'ni gezen yerli ve yabancı turistler, bol bol fotoğraf ve selfie çekti.

Müze ve örenyerlerine olan ilgiyi artırmak, kültürel mirası daha geniş kitlelere yaymak amacıyla dünyanın birçok yerinde düzenlenen \'Müzede Selfie Günü\' bu yıl beyaz cennet Pamukkale\'de de kutlandı. Dünyanın çeşitli yerlerinden beyaz travertenleri görmek için kente gelen yabancı turistler, Pamukkale\'yi ve Hierapolis Antik Kenti\'ni gezdi. Türkiye\'nin en fazla turist çeken örenyerlerinden Pamukkale\'de çıplak ayakla travertenler üzerinde gezen, Hierapolis Antik Kenti\'nde bulunan Arkeoloji Müzesi\'ndeki tarihi eserler hakkında bilgiler alan turistler, bol bol fotoğraf ve selfie çekerek sosyal medyada paylaştı.

\'ÜCRETSİZ OLSA ETKİ ALANI BÜYÜR\'

Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (DENTUROD) Başkanı Gazi Murat Şen, \'Müzede Selfie Günü\'nü Pamukkale\'de renkli bir şekilde kutladıklarını söyledi. Pamukkale\'nin eski hareketli günlerine geri döndüğünü ifade eden Şen, \"Bugün misafirlerimizle birlikte selfie çektik. Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar, dünyada da bir etki yaratacaktır. Denizli\'ye ve Türkiye\'ye gelen turist sayısına olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Bu etkinlik keşke vatandaşlarımıza ücretsiz olabilseydi. Etki alanı daha da büyürdü. Özellikle Dünya Müzeler Günü\'nde bu etkinliğin ücretsiz yapılmasıyla örenyeri ve müzelerin daha etkin tanıtımının yapılması sağlanabilir. Çünkü sosyal medyanın oldukça güçlü bir etkisi var. Biz bundan bölge olarak da çok olumlu etkileniyoruz. Pamukkale özlenen günlere geri dönüyor. 2018\'de 2 milyon 100 bin ziyaretçi sayısıyla Türkiye ortalamasının üzerinde ziyaretçi aldık. Biz bu sayının 2019\'da 3 milyona ulaşmasını hedefliyoruz\" dedi.



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