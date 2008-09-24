Pamukkale’de kutsal havuzlar bulundu

Hierapolis Antik Kenti'ndeki çalışmalarını yürüten İtalyan kazı heyeti, bu yılki kazı çalışmalarında tiyatroya ait Latrina (halka açık tuvalet), Aziz Philippus yapısı, Doğu Nekropolü, Apollon kutsal alanı, Kuzey Nekropolü ve Frontinus kapısından oluşan kompleksi gün ışığına çıkardı.Heyetin, restorasyon çalışmalarında da Gymnasium'da (gençlerin bedensel ve toplumsal eğitim aldıkları, çoğunlukla spor yapılan mekan) mermerden yapılmış 4 metre yüksekliğinden daha fazla olduğu bildirilen Arşitrav (Antik mimarlıkta sütunların taşıdığı, bir sütun ekseninden diğer sütun eksenine uzanan taş hatıllar, kiriş) üzerinde yazıt bulunan mimari parçalarını ayağa kaldırdığı öğrenildi.Hierapolis Kazı Heyeti Başkanı Ord. Prof. Francesco D'andria, bu yılki kazı çalışmalarının 30 Temmuz'da başladığını, bu ay sonunda tamamlanacağını söyledi. D'andria, kazılardaki bulgularla ilgili şu bilgileri verdi:"Apollon kutsal alanının güneyinde Plutonio'nun olduğu yere yakın olan alanda, topoğrafik araştırmalar, mermerden, birden çok kemere sahip, çok sütunlu büyük bir yapı kompleksini ortaya çıkardık.Antik kentin bu alanında halen kaynak sular çıkmakta ve bu kaynak sular Pamukkale Termal Havuzu ile beyaz travertenlerin suyunu sağlamaktadır. Bu kaynak sular, Kuzey-Güney yönlü fay hattı kırığında yer almaktadır.Antik şehri boydan boya geçen bu fay kırığı, Pamukkale termal suyunu ortaya çıkarmış ve tüm dünyaya Pamukkale'nin adını duyurmuştur. Antik dönemde de kaynak sular tedavi edici karakterleriyle oldukça önemliydi. Yapı kompleksinin Apollon kutsal alanının yanına yapılması, kaynak termal suyun kutsallığının bir göstergesidir."Böylelikle kutsal kaynak sular alanının tamamlandığını belirten D'andria, büyük boyutlu birden çok havuzdan oluşan bu alanın, kaynak suları toplayıp havuzlara ve çeşmelere dağıttığını söyledi.O dönemde buraya gelen ziyaretçilerin, buradaki havuzlara girip, toprak anaya dua edip hastalıklarına çare bulmaya çalıştıklarına işaret eden D'andria, Kibele kültürünün burada oldukça güçlü olduğunu kaydetti.D'andria, şöyle devam etti:"Yapıda ilk sondajlar büyük boyuttaki havuzu tespit etmemizi sağladı. 2009 kazı sezonu çalışmaları, 'Kutsal Kaynak Sular Alanı'nı tanımamızı ve değerlendirmemizi sağlayacaktır. Bugün alan olarak Hierapolis Antik Kenti'nin merkezinde olan termal havuz alanı, antik dönemde kentin kalbindeydi.Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda bulunan bir yazıt, potnia ninfondan (kaynaklar efendisi) bahsetmektedir. Geçtiğimiz günlerde bu alandan 1.50 santimetre yüksekliğinde bir altar bulunmuştur. Mermerden olan bu altar, girland ve büyük çiçek motifleriyle süslenmiştir.Kaliteli işçiliği olan bu eser Augustus dönemine aittir. Kutsal Kaynak Sular Alanı'nın bulunması, turizm açısından da oldukça önemlidir. Havuzlar, su sarnıçları, kanallar, antik dönemde olduğu duruma getirilip, kaynak su akıtılabilir."