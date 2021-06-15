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Pamukkale Üniversitesi Rektörü'nden Ülkü Ocakları'na ziyaret

15 Haziran 2021 18:55

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın Denizli başkanlığını ziyaret etti.

9 Haziran'da yapılan ziyaretin fotoğrafları Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı'nın yanı sıra, üniversitenin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı. Söz konusu ziyaret tepki topladı. 

Ziyarete ilişkin üniversitenin hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Üniversite Yönetimimiz ile birlikte Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Sn. Murat Aydınlı'ya ziyarette bulundu" 

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