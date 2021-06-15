Pamukkale Üniversitesi Rektörü'nden Ülkü Ocakları'na ziyaret

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, MHP'nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları’nın Denizli başkanlığını ziyaret etti.
9 Haziran'da yapılan ziyaretin fotoğrafları Denizli Ülkü Ocakları Başkanı Murat Aydınlı'nın yanı sıra, üniversitenin resmi Twitter hesabından da paylaşıldı. Söz konusu ziyaret tepki topladı.
Ziyarete ilişkin üniversitenin hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kutluhan, Üniversite Yönetimimiz ile birlikte Denizli Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı İl Başkanı Sn. Murat Aydınlı'ya ziyarette bulundu"