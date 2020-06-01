Pamukkale Turizm Genel Müdürü: Başka çaresi yok, 200 şubemizi kapatacağız

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sonrası seyahat sektörünü değerlendiren Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç, Türkiye genelinde 250 şubeleri olduğunu belirterek, "Peyderpey 200 şubeyi kapatacağız. Başka çaresi yok bu işin. Artık ağırlıklı olarak online bilet satışımız olacak" diye konuştu.

Pamukkale Turizm yeni bir karara imza atıyor. Şirket Koronavirüs sonrası iş şeklini değiştirme kararı aldı.



Pamukkale Turizm Genel Müdürü Mustafa Özdalgıç online satışlara daha fazla yöneleceklerini belirterek yaptığı açıklamada, "Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İş yapış şekillerimizi değiştiriyoruz. Otogarlar ve şehir içerisindeki belirli satış noktalarını bırakarak yolumuza devam edeceğiz.



Tüm Türkiye'de 250 adet şubemiz var. Peyderpey 200 şubeyi kapatacağız. Başka çaresi yok bu işin. Artık ağırlıklı olarak online bilet satışımız olacak. Yolcularımız sağlığı açısından da bu durum çok daha iyi olacak." dedi.