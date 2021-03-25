Pamukkale Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü merkeze uzak mahallelerdeki camilerde 65 yaş üzerine toplu aşılama yaptı

Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ilçe merkezine uzak ve Koronavirüs aşısı yaptırmak isteyen 65 yaş üzeri vatandaşlar için 26 cami ve okulda toplu aşılama yapıldı.

İHA'nın aktardığı habere göre, gezici sağlık hizmeti verilen, ilçe merkezine uzak mahallerinde yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan Koronavirüs aşısı olmak isteyen randevu alarak sağlık kuruluşuna gitmekte zorluk yaşayabilecekleri düşüncesi ile Pamukkale Kaymakamlığı ve Pamukkale İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından başlatılan toplu aşılama hizmetine camiler ev sahipliği yapıyor. 34 mahallede yapılan toplu aşılama hizmetine 28 cami ve 6 okul ev sahipliği yaparken bin 370 vatandaşın birinci doz aşıları tamamlandı.

Toplu aşılama hizmeti hakkında değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Hayrettin Balcıoğlu, “Valimiz Sayın Ali Fuat Atik beyefendinin önderliğinde ilimiz genelinde kurumlar arası çok güzel bir işbirliği var. Amacımız bir an önce vatandaşlarımızın aşılanmasını sağlamak. Bu doğrultuda 65 yaş ve üzeri tüm vatandaşlarımıza ulaşmak istiyoruz. Camilerimizin de ibadethane olmasının yanında bir şifa merkezi gibi bu hizmetimize ev sahipliği yapmasını çok anlamlı buluyorum. Emeği geçen tüm kurum ve personel ile eli öpesi sağlık teşkilatımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.