Pamukkale, Hindistan'dan gelen turizmcilere tanıtıldı

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de Pamukkale Belediyesi tarafından davet edilen Hindistan\'dan 160 seyahat acente temsilcisi ve 20 basın mensubu, \'beyaz cennet\'i gezdi.

Travertenleriyle ünlü Pamukkale ve şifalı kırmızı suyuyla ön plana çıkan Karahayıt\'ın tanıtım çalışmaları kapsamında Hindistan\'dan 160 seyahat acentesi ve 20 basın mensubu, Denizli\'ye geldi. Pamukkale\'yi ve travertenleri gezen acente temsilcileri ve basın mensuplarıyla akşam yemeğinde bir araya gelindi. Yemeğe, Denizli Valisi Hasan Karahan, AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Türk Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Hindistan Seyahat Acenteleri Başkanı Praveen Chug, DENTROD Başkanı Gazi Murat Şen katıldı.

Türk Hindistan Turizm Konseyi Başkanı Emin Çakmak, Hindistan\'dan bölgeyi tanımak amacıyla gelen Hint seyahat acente yetkilileri ve Hint basınının, Pamukkale\'nin doğal güzelliğine hayran kaldığını ve misafirperverliklerinden dolayı Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin\'e teşekkür ettiklerini belirtti. Denizli Valisi Hasan Karahan, Hindistanlı konukları ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek, UNESCO Dünya Mirası Listesi\'nde yer alan Pamukkale\'nin, termal sağlık turizminin önemli merkezlerinden olan Karahayıt\'ın, sadece Denizli ve Pamukkale İlçesi için değil, Türkiye için önemli turizm merkezi olduğunu söyledi.

\'DAHA ÇOK HİNT TURİSTİ İLÇEMİZDE GÖRMEYİ HEDEFLİYORUZ\'

Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Pamukkale ve Karahayıt bölgesinin tanıtımı için faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, \"Bölgemize hem ziyaret hem de şifa bulmak amacıyla yılda 150 bine yakın Hindistan\'dan ziyaretçi geliyor. Hindistan\'dan gelen konuklarımıza termal sağlık turizmini anlatarak, tarihiyle, doğasıyla doğal güzelliği ile dünyanın gözdelerinden olan bölgemizin her bir güzelliğini ayrıntısıyla anlattık. Hint seyahat acentesi yetkilileri ve Hint basın mensuplarımız aracılığıyla, buraların bilinmeyen nice güzelliklerini Hindistan\'a döndüklerine Hint vatandaşlara duyurarak, daha çok Hint turisti ilçemizde görmeyi hedefliyoruz\" dedi.

Konuşmaların ardından Hindistan Seyahat Acenteleri Başkan Yardımcısı Pradeep Agrawal, Başkan Gürlesin\'e günün anısına hediye takdim etti.



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