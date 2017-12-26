Pamukkale Belediyesi, beyaz cennetteki Kocaçukur'un işletmesini aldı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin beyaz travertenleriyle dünyaca ünlü, UNESCO dünya mirası listesindeki Pamukkale\'ye gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin travertenlerle ilk temasının sağladığı, \'Kocaçukur\' olarak bilinen alanın işletmesi, Pamukkale Belediyesi\'ne geçti.

İçinde gölet, yüzme havuzları ve tesislerin de bulunduğu Kocaçukur ve Natural Park, bundan sonra Pamukkale Belediyesi tarafından işletilecek. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, alana özelikle Pamukkale\'ye kırgın olan Denizlililer\'i çekmek istediklerini, su oyunları ve ışık gösterilerinin yapıldığını nezih ve ucuz bir hizmet alanı haline getireceklerini söyledi.

Denizli Gazeteciler Cemiyeti\'nde basın toplantısı düzenleyen AK Partili Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, işletmesini aldıkları Kocaçukur\'da yapılacak projeler hakkında bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü (DOSİM) ile 20 Aralık\'ta protokol imzaladıklarını belirten başkan Hüseyin Gürlesin, Pamukkale travertenlerinin alt bölümünde yer alan, içinde gölet, yüzme havuzları ve tesislerin bulunduğu Kocaçukur olarak bilinen alanı kiraladıklarını açıkladı. Daha önce başka bir firma tarafından işletilen, ancak firmanın işi bırakmasıyla boşalan alanın, Pamukkale\'nin en güzel yerlerinden biri, Pamukkale\'ye gelen yerli ve yabancı turistlerin travertenlerle ilk temasını sağladığı yer olduğunu söyledi.

IŞIK GÖSTERİLERİ VE SU OYUNLARI YAPILACAK

Başkan Gürlesin, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmeler yaptıklarını, daha sonra alanın işletmesinin Pamukkale Belediyesi tarafından alındığını belirterek, \"Pamukkale\'ye gelenlerin ilk gördüğü yer ve travertenlerle temas Kocaçukur\'dur. Burası bizim için turizm anlamında çok önemlidir. Pamukkale\'yi günübirlik turizmden kurtarmak ve uzun süreli konaklama gerçekleştirmek isteniyor. Pamukkale Belediyesi olarak buna destek veriyoruz. Kocaçukur\'da peyzaj düzenlemesi yaparak yeni bir görünüm kazandıracağız. Tabii ki bunu izin alarak yapacağız. Su oyunlarının yapılabildiği, ışık gösterilerinin sunulduğu, diğer tesisleriyle nezih bir hizmetin verileceği, fiyatların düşük olduğu bir tesis haline getireceğiz. Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği çamur havuzunu da genişleteceğiz\" dedi.

\'DENİZLİLİLERİ PAMUKKALE\'YLE BARIŞTIRACAĞIZ\'

Başkan Gürlesin, Denizli\'de yaşayan vatandaşların yüksek fiyatlar nedeniyle Pamukkale\'ye kırgın olduğunu da ifade ederek, \"Biz burada vereceğimiz hizmet ve yapacağımız düzenlemelerle nezih bir ortam oluşturup, gönül kırıklığını ortadan kaldıracağız. Fiyatlarımız kar amaçlı olmayacak. Profesyonel bir yönetimle örnek bir işletim yapacağız. Özellikle aileleri Pamukkale\'yle buluşturacağız. Yapacağım çalışmalardan sonra Pamukkale, Denizlili vatandaşların da büyük ilgi gösterdiği yer haline gelecek\" dedi.



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