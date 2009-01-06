Pamukçuk bebeğin beslenmesini engelleyebilir

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılınç, genellikle yeni doğan bebeklerin ağzında görülen ve bir tür mantar enfeksiyonu olan pamukçuğun yayılması halinde bebeği rahatsız ederek beslenmesini engelleyebileceğini bildirdi.



Prof. Dr. Kılınç yaptığı açıklamada, pamukçuğun yeni doğan bebeklerin ağzının içinde, çevresinde, dil üzerinde ve damaklarda beyaz tabaka oluşturduğunu söyledi.



Bebeklerde çok sık görülen pamukçuğun genellikle rahatsızlık vermediğini ve belli bir süre sonra kaybolduğunu, ancak uzun süren ve yayılan pamukçuğun bebeği rahatsız edebileceğini ifade eden Kılınç, şöyle konuştu:



"Genellikle yeni doğan bebeklerin ağzında görülen ve bir tür mantar enfeksiyonu olan pamukçuk, yayılması halinde bebeği rahatsız ederek beslenmesini engelleyebilir. Acı ve rahatsızlık dolayısıyla bebek süt emmek istemez. Bebeğin vücudu için gerekli besinleri almasını engellediği için hastalığın ilerlemesi halinde mutlaka doktora başvurmak gerekir."



Prof. Dr. Kılınç, pamukçuğun anne sütüyle beslenen bebeklerde, biberonla beslenen bebeklere oranla daha az görüldüğünü, pamukçuk olan bir bebeğin kullandığı biberonun temizliğinin ve yumuşaklığının önem taşıdığını vurguladı.



Bebeklerde pamukçuğun çok basit bir muayeneyle teşhis edilebileceğini ifade eden Kılınç, tedavi için damla ya da merhem verilebileceğini bildirdi.



Pamukçuğun ilerlemesini ve yayılmasını önlemek için ailelerin de alacağı önlemler olduğunu belirten Kılınç, "Yarım çay bardağı suya bir çay kaşığı karbonat konularak, hazırlanmış sıvıya batırılan temiz ve bebek cildini tahriş etmeyecek bezle bebeğin ağzı ve dili silinebilir" dedi.



Kılınç, annelerin bebeklerini emzirmeden önce hazırlanan karbonatlı suyla göğüs uçlarını silmesinin de koruyucu önlemler arasında yer aldığını kaydetti.



(AA)

