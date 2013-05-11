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İş adamı Karamehmet'e 'zimmet' suçlamasıyla 7 yıl hapis cezası

İş adamı Mehmet Emin Karamehmet ve Dinç Bilgin'e 'Bankacılık Kanunu'na muhalefet' davasında hapis cezası verildi

11 Mayıs 2013 01:30

Pamukbank'tan kullandırılan bazı kredilere ilişkin yeniden yapılan yargılamada, iş adamı Mehmet Emin Karamehmet "zimmet" suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün, Dinç Bilgin ise aynı suçtan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanıklar İsmail Sezer Bilgili, Mehmet Emin Karamehmet, Orhan Emirdağ, Osman Berkmen ve Dinç Bilgin katıldı.

Sanık ve avukatların savunmalarının ardından dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, Mehmet Emin Karamehmet'in "zimmet" suçundan 7 yıl 1 ay 16 gün, Dinç Bilgin'in de aynı suçtan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi.

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