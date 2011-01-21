Pamuk'a çağrı: Sri Lanka'daki festivale katılmayın

T24 - Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü'ne göre, 26 Ocak'taki edebiyat festivaline katılmak, ülkedeki baskıcı rejimi meşrulaştıracak.

Basın özgürlüğü alanındaki çalışmalarıyla tanınan Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü, aralarında Nobel ödülü sahibi Orhan Pamuk’un da bulunduğu bazı yazarları Sri Lanka’daki Edebiyat Festivali’ne katılmayı kabul ederek, ülkedeki baskıları meşru hale getirmekle suçladı.

Merkezi Paris’te bulunan örgüt, Sri Lanka’nın bir yandan ifade özgürlüğünü kısıtlarken, diğer yandan edebiyatı kutlamasını ‘rahatsızlık verici’ bulduğunu açıkladı. 26 Ocak’ta Sri Lanka’nın güneyindeki Galle kentinde düzenlenecek festivale birçok yazar katılıyor.

Örgütün katılımcılara hitaben açıklamasında, “Karikatüristler, gazeteciler, yazarlar ve muhalif seslerin sık sık hükümetin baskılarına hedef olduğu bir ülkede, edebiyatın bu şekilde kutlanması rahatsızlık verici. Bunun, sizler gibi önde gelen yazarların, Sri Lanka hükümetinin ifade özgürlüğüne yaptığı baskıları meşru kılmasının zamanı olmadığına inanıyoruz” denildi.

Örgütün Sri Lankalı gazetecilerle birlikte başlattığı kampanyaya Noam Chomsky, Arundhati Roy, Ken Loach, Antony Loewenstein ve Tarık Ali gibi tanınmış yazarlar da destek veriyor.

İnsan hakları grupları, Sri Lanka’da son 10 yılda 17 medya çalışanının öldürüldüğünü, birçok gazetecinin de yetkililerle ters düşmemek için kendine sansür uyguladığını kaydediyor.

2005’ten bu yana Mahinda Rajapakse’nin yönettiği ülkede polise geniş gözaltı yetkileri tanıyan olağanüstü hal uygulaması yürürlükte. Uygulama hükümetin de rejim aleyhtarı olarak gördüğü kişilere baskı yapmasını mümkün kılıyor.



