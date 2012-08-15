Pamuk'a bir ödül de Çin'den

Pamuk, Çin’in en prestijli medya gruplarından Nanfang Daily Media Group tarafından düzenlenen, uluslararası bir edebiyat platformu olan “2012 Güney Çin Uluslararası Edebiyat Haftası” etkinliğinde “Çin’deki En Etkili Uluslararası Yazar” ödülünün sahibi oldu.

Ödülle eş zamanlı olarak, Orhan Pamuk’un ilk baskısı 2011 yılında Türkiye’de İletişim Yayınları’ndan çıkan, yazı yazmanın ve romancılığın otuz beş yıllık meslek sırlarını, Harvard Üniversitesi’nde verdiği derslerdeki notlarını anlattığı “Saf ve Düşünceli Romancı” adlı kitabının ilk defa Çince olarak yayımlanacağı da açıklandı.

Çin’de bütün kitapları çevrilen Pamuk, ülkede en çok okunan uluslararası yazarlardan biri olarak kabul edilirken, “Masumiyet Müzesi” Çin'de en çok ilgi çeken on kitaptan biri olmuş, ülkede çok sevilen “Benim Adım Kırmızı” ise yarım milyona yakın satmıştı.