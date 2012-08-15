T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Pamuk'a bir ödül de Çin'den

Pamuk, Çin'de en çok okunan uluslararası yazarlardan biri olarak kabul ediliyor

15 Ağustos 2012 17:26

Pamuk, Çin’in en prestijli medya gruplarından Nanfang Daily Media Group tarafından düzenlenen, uluslararası bir edebiyat platformu olan “2012 Güney Çin Uluslararası Edebiyat Haftası” etkinliğinde “Çin’deki En Etkili Uluslararası Yazar” ödülünün sahibi oldu.

Ödülle eş zamanlı olarak, Orhan Pamuk’un ilk baskısı 2011 yılında Türkiye’de İletişim Yayınları’ndan çıkan, yazı yazmanın ve romancılığın otuz beş yıllık meslek sırlarını, Harvard Üniversitesi’nde verdiği derslerdeki notlarını anlattığı “Saf ve Düşünceli Romancı” adlı kitabının ilk defa Çince olarak yayımlanacağı da açıklandı.

Çin’de bütün kitapları çevrilen Pamuk, ülkede en çok okunan uluslararası yazarlardan biri olarak kabul edilirken, “Masumiyet Müzesi” Çin'de en çok ilgi çeken on kitaptan biri olmuş, ülkede çok sevilen “Benim Adım Kırmızı” ise yarım milyona yakın satmıştı.

ETİKETLER

orhan pamukçinedebiyat

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

Saadet Partisi Libya Tezkeresi için kararını açıkladı...

Akşener açıkladı; İyi Parti Libya Tezkeresi'ne 'hayır' oyu verecek...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24