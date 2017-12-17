Pamuk: Türkiye'nin geleceğinin Batı olmalı

Enis Tabak, Prizren, 17 Aralık (DHA) - Karadağ\'da “Edebi Ateş Ödülü”nü alan Orhan Pamuk, ABD Başkanı Donald Trump\'ın barış ideallerini yok ettiğini söyledi. Karadağ\'da “Edebi Ateş Ödülü”ne layık görülen Nobel Edebiyat Ödülü sahibi Orhan Pamuk ABD Başkanı Trump\'u eleştirerek şunları söyledi: \"Trump, liberal, eşitlik, barış ideallerini yok ediyor. ABD demokrasisi güçlüdür hem ABD hem Avrupa Trump\'u durduracaktır. ABD\'nin Kudusu başkent olarak tanımasının İslam ve batı dünyası arasında gerginliğin artması için sebep olmamalıdır\' ifadelerine yer verdi. Türkiye\'yle ilgili bir soruya Pamuk, Türkiye\'nin geleceğinin batıda olması gerektiğini söyledi. Batıyla barışsal ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyleyen Pamuk, liberal toplumun yapılanması gerektiğini vurguladı. Şuanda yeni bir roman yazdığını ve romandaki olayların 1900\'lü yıllarda geçtiğini söyleyen Pamuk, araştırmalarına göre o dönemde Türkiye ya da Osmanlıların Batıyla ne zaman ilişkileri bozulduysa demokrasinin de zayıfladığını, düşünce serbestliğinin zayıfladığını ve azınlıklara karşı saygının azaladığını söyledi.