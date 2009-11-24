Pamuk: Türkiye'de sansür yok ama size acı çektirirler

T24 - Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Türkiye'de ifade özgürlüğünün durumuna ilişkin olarak, "Türkiye'de sansür yok, ama size sonrasında acı çektirirler" ifadesini kullandı.

Washington'daki Ulusal Doğal Tarih Müzesi'nin 565 kişilik salonunda konferans veren Pamuk, aşkı anlatan son romanı "Masumiyet Müzesi"nin ortaya çıkış sürecini anlattı.

Yazar Pamuk, "Türkiye'de basına sansür AB'ye üyelik sürecini nasıl etkiler?" sorusu üzerine de şunları kaydetti:

"Buradaki bir farkı belirtmek lazım. Türkiye'de sansür yok, size sonrasında acı çektirirler. Türkiye'de ve ifade özgürlüğünün sorunlu olduğu diğer ülkelerde sizi hiç kimse sansürleyemez. Bu, örneğin İran'ın bir adım ilerisidir, ne isterseniz yayımlayabilirsiniz, sizi hiç kimse durduramaz, ama sonunda kendinizi mahkemelerde bulabilirsiniz. Bu, sansüre uğramaktan birazcık daha gelişmiş bir durum, ama diğer taraftan, daha güven verici bir gelişme de değil."

"Türkiye batılı mı, Müslüman mı, Asya ülkesi mi, Orta Doğu ülkesi mi, Akdeniz ülkesi mi, yoksa kendine özgü bir ülke mi?" şeklindeki bir soru üzerine de Pamuk, her ülkenin olduğu gibi Türkiye'nin de kendine özgü bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'ye karşı birçok klişenin yöneltildiğine dikkati çeken Pamuk, bir ülkeyi klişe ve aceleci yargılarla değerlendirmeyi yanlış bulduğunu belirterek, "Bu klişeleri kullanmaya başladığınız anda, bir ülkeyi anlamamayı seçiyorsunuz demektir" diye konuştu.