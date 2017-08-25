Pamuk tükendi, borsada işlemler durdu

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA)- TÜRKİYE\'de yerli pamuk stokları tükendi. Fiyatlarının belirlendiği İzmir Ticaret Borsası\'nda fiyat belirleme işlemleri durdu. İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, rekolte artışıyla beraber fiyatın düşmesinin talebi artırdığını ve stokların kısa sürede tükendiğini belirtti.

Türkiye\'nin pamuk üretimi bu yıl önceki yıla oranla yüzde 20 artış gösterdi. Rekoltenin artmasıyla düşen fiyatlar Türk tekstilcilerin yerli pamuğa olan talebini artırdı. Yılın ilk 8 ayında bu yıl üretilen 750 bin tonluk ürün tükendi. İzmir Ticaret Borsası (İTB) pamuk salonunda standartları temsil edecek kalite ve miktarda ürün kalmaması nedeniyle fiyat belirleme işlemleri durdu. 35 yıldır ilk defa yaşanan bu durumu değerlendiren İTB Meclis Başkanı Barış Kocagöz, “Geçtiğimiz yıl hasat sezonuna Türk tekstilcisi stoksuz girmişti. Türk pamuğu bir önceki yıla göre artış gösterdiği için fiyatlar dünya fiyatlarının altında seyretmişti. Kaliteli Türk pamuğu daha ucuz diye Türk tekstilcisi bu ürüne yöneldi. İthal pamuğu tercih etmedi. Türk pamuğu ilk defa bu sene erken tükendi. Mayıstan itibaren ithal pamuğa dönmeye başladılar\" dedi.

“HEDEFİMİZ 1 MİLYON TON\"

Hasat sezonunun Güneydoğu’da 15 Eylül’den sonra Ege Bölgesi\'nde ise ekim ayının başından itibaren başlayacağını belirten Kocagöz, “Biz bu sene yüzde 20 daha artış bekliyoruz. İklim koşullarında bir olumsuzluk yaşanmazsa eğer rekoltenin 900 bin tona ulaşmasını bekliyoruz. Dolayısıyla Türkiye iyi bir sezon geçirecek. İthalat rakamları da bir önceki yıla göre azalmış olacak. Ancak hedefimiz 1 milyon ton ve buna doğru ilerliyoruz\" diye konuştu. Türk tekstilcilerinin yılda 1.5 milyon ton pamuk kullandığını söyleyen Kocagöz, Türk pamuğu rekoltesinin bu ihtiyacı henüz karşılamadığını belirterek şöyle dedi:

“İhtiyacı karşılamak için pamuk ithal etmek zorunda kalıyoruz. 900 bin ton ürettiğimizde dahi bu sene 600 bin ton ithalat yapmak zorunda kalacağız. Bu yıl ekim alanlarında yüzde 20 artış sağladık. Tarım bakanlığının doğru politikalarla devam etmesiyle artışın sürmesini bekliyoruz. Son 3 yıldır doğru adımlar atılıyor. Çiftçinin pamuğa eğilimi var.\"

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