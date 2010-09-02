Pamuk, Masumiyet Müzesi'ni ilkbaharda açacak

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Orhan Pamuk’u, ‘Masumiyet Müzesi’ romanını ve her tür iyi edebi fikri sevenlerin merakla bekledikleri müze yakında açılıyor. Radikal gazetesinin haberine göre, Orhan Pamuk okurları tam iki yıl önce, ‘Masumiyet Müzesi’nde geçen, tutkulu aşık Kemal’in, sevgilisi Füsun için açtığı müzenin gerçek hayatta da Orhan Pamuk tarafından açılacağını öğrenmişti. Pamuk o zaman müze fikrini şöyle anlatıyordu: “Bir yandan da Kemal’in Füsun için kurduğu müzeyi, ben Çukurcuma’da kuruyorum. Bu karara vardıktan sonra, bundan dokuz yıl evvel Çukurcuma’da bir bina satın aldım. Sonra o binayı bir müze mekanı haline getirdim. Sonra da kendimi Kemal gibi hissederek eşyalar toplamaya başladım ve romanımı da zaman zaman bu eşyalar üzerinden anlattım.”Yeni kitabı Manzaradan Parçalar üzerine konuşmak için buluştuğumuz Orhan Pamuk’la müze binasını da gezdik. Eski Brukner Apartmanı, Pamuk’un dünyanın çeşitli yerlerinde gezdiği küçük ‘merak müzelerinin’ en ilginçlerinden biri olmaya aday. Yenilenen bina şimdi koleksiyonunu bekliyor. Orhan Pamuk’un yıllarca topladığı objelerle oluşturduğu koleksiyon da teşhire hazır. Kemal’le Füsun’un aşkına tanıklık eden objeler aynı zamanda Türkiye’nin otuz yıllık gündelik hayatına dair de ilginç bir bütün oluşturacak. Hem de Çukurcuma’nın eskicileri, antikacıları ıvır zıvır satıcılarının tam ortasında... Fotoğraflar, gazete kesikleri, gündelik eşyalarla donatılan müzede sesli ve görüntülü sürprizlere de hazır olun...Orhan Pamuk, son bir yıldır en çok Masumiyet Müzesi için çalıştığını, hatta hayatında ilk kez ‘son dört aydır hiç roman yazamadığını’ söylüyor. Müze tamamen Orhan Pamuk’un kendi imkanlarıyla bugüne kadar geldi. Pamuk, 2011’in ilkbaharında, yani Mayıs, Haziran gibi müzeyi açmayı planlıyor.Masumiyet Müzesi, belli ki İstanbul’un dünya çapında çekim merkezlerinden biri olacak. Hala Orhan Pamuk’u bu müzenin idari ve mali külfetinden kurtarmaya aday birilerinin çıkmaması ise şaşırtıcı.